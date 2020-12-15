Погода во вторник, 15 декабря, в Украине будет довольно теплой и туманной. Антициклон вытеснит осадки, а затем – мокрый снег или ледяной дождь возможны только на северо-востоке страны. Речь идет о Сумщине, Полтавской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Донецкой областях.

Осадки также могут задеть Днепр. Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Водителям сейчас действительно туго, потому что гололедица подстерегает на дороге, а туман снижает видимость. Температура воздуха практически повсеместно в Украине будет колебаться около нуля, с небольшими переходами то в "минус", то в "плюс",

– отметила она.

В южной части Украины и в западных областях ожидается теплая погода, больше воздух прогреется на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях – +3...+5 градусов. Впрочем, по-весеннему тепло будет именно в Крыму, там температура воздуха поднимется до + 5...+7 градусов.

В центральных, северных и восточных регионах будет прохладнее. Повсюду днем ​​от -1 до +1 градуса.

Ветер будет северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.

Обратите внимание! 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица, в западных областях ночью и утром туман, видимость составит 200 – 500 метров (I уровень опасности желтый).

Метеорологическое предупреждение на 15 декабря: гололед и сильный туман / Укргидрометцентр

В Киеве будет облачно, однако существенные осадки не предусматриваются, возможен туман. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. На дорогах и тротуарах останется гололедица.

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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 15 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев - +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 декабря, от Укргидрометцентра