Прогноз погоды на 15 декабря: в Украине туманы, гололед и оттепель
Погода во вторник, 15 декабря, в Украине будет довольно теплой и туманной. Антициклон вытеснит осадки, а затем – мокрый снег или ледяной дождь возможны только на северо-востоке страны. Речь идет о Сумщине, Полтавской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Донецкой областях.
Осадки также могут задеть Днепр. Такая синоптическая ситуация и дальше провоцирует опасный гололед, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Водителям сейчас действительно туго, потому что гололедица подстерегает на дороге, а туман снижает видимость. Температура воздуха практически повсеместно в Украине будет колебаться около нуля, с небольшими переходами то в "минус", то в "плюс",
– отметила она.
В южной части Украины и в западных областях ожидается теплая погода, больше воздух прогреется на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях – +3...+5 градусов. Впрочем, по-весеннему тепло будет именно в Крыму, там температура воздуха поднимется до + 5...+7 градусов.
В центральных, северных и восточных регионах будет прохладнее. Повсюду днем от -1 до +1 градуса.
Ветер будет северо-западный, 3 – 8 метров в секунду.
Метеорологическое предупреждение на 15 декабря: гололед и сильный туман / Укргидрометцентр
В Киеве будет облачно, однако существенные осадки не предусматриваются, возможен туман. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. На дорогах и тротуарах останется гололедица.
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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 15 декабря:
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев - +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 декабря, от Укргидрометцентра
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