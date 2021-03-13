Прогноз погоды на 14 марта: в Украину придет весеннее тепло, Запад накроют дожди
Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет по-настоящему весенней. Впрочем, продлится это недолго. В большинстве регионов осадков не прогнозируют, дожди пройдут только на Западе.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет на Западе, в то же время очередной атмосферный фронт принесет туда дожди. На Ивано-Франковщине и Буковине днем воздух прогреется до +9...+11 градусов.
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Теплая погода продержится и на Юге, в большинстве регионов днем прогнозируют +8...+10 градусов. Только в Одесской области столбики термометров опустят до +6.
Жителям северных регионов стоит ожидать умеренного потепления. Дневная температура будет колебаться там от +3 до +5 градусов. Облачно и без осадков.
Зато на Востоке будет достаточно холодно. На Харьковщине, например, прогнозируют только от +3 до +5. В то же время в Луганской и Донецкой областях – на несколько градусов больше.
В Киеве 14 марта облачно, однако – без существенных осадков. Ночью столбики термометров в столице покажут до +3 градусов, днем – до +9.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке отметила, что 14 марта в Украине будет тепло, хотя и снова усилится юго-западный ветер.
Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно. Все постепенно, с температурными колебаниями,
– отметила она.
И заметила, что "умная и постепенная весна – это только к лучшему". Мол, это поможет избежать наводнений и подтоплений.
Погода в городах Украины 14 марта
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +6...+8
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы – +5...+7
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +6...+8
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +3...+5
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра
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