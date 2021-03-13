Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет по-настоящему весенней. Впрочем, продлится это недолго. В большинстве регионов осадков не прогнозируют, дожди пройдут только на Западе.

Теплее всего будет на Западе, в то же время очередной атмосферный фронт принесет туда дожди. На Ивано-Франковщине и Буковине днем ​​воздух прогреется до +9...+11 градусов.

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Теплая погода продержится и на Юге, в большинстве регионов днем ​​прогнозируют +8...+10 градусов. Только в Одесской области столбики термометров опустят до +6.

Жителям северных регионов стоит ожидать умеренного потепления. Дневная температура будет колебаться там от +3 до +5 градусов. Облачно и без осадков.

Зато на Востоке будет достаточно холодно. На Харьковщине, например, прогнозируют только от +3 до +5. В то же время в Луганской и Донецкой областях – на несколько градусов больше.

В Киеве 14 марта облачно, однако – без существенных осадков. Ночью столбики термометров в столице покажут до +3 градусов, днем – до +9.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке отметила, что 14 марта в Украине будет тепло, хотя и снова усилится юго-западный ветер.

Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно. Все постепенно, с температурными колебаниями,

– отметила она.

И заметила, что "умная и постепенная весна – это только к лучшему". Мол, это поможет избежать наводнений и подтоплений.

Погода в городах Украины 14 марта

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +6...+8

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – +5...+7

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +3...+5

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра