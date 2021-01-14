Погода в Украине 14 января будет снежной и морозной. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. На юге страны возможны дожди.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

На дорогах украинских городов прогнозируют гололедицу. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала синоптик Наталья Диденко .

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На Василия Украину посетит со щедривками очередной антициклон. Он будет не такой лихой, однако снега нанесет,

– рассказала Диденко.

По ее словам, снег будет падать на западе, местами на севере и на Винниччине. Температура воздуха днем ​​составит -1...-5 градусов.

Что говорят в Укргидрометцентре

По данным Укргидрометцентра , снег будет падать во всех областях, кроме восточных и южных.

На Западе Украины температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов, на севере будет холоднее – -3...-5 градусов.

В восточных областях будет пасмурно и холодно. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов. На юге морозно не будет. В Симферополе прогнозируют дождь. Температура воздуха будет умеренной – 0...+2 градуса.

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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 14 января

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -1...+1

Одесса – 1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...-2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -2...-4

Сумы – -3...-5

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...-2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...-3

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -2...-4