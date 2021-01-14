Прогноз погоды на 14 января: синоптики предупреждают о гололедице и снеге
Погода в Украине 14 января будет снежной и морозной. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. На юге страны возможны дожди.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
На дорогах украинских городов прогнозируют гололедицу. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала синоптик Наталья Диденко.
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На Василия Украину посетит со щедривками очередной антициклон. Он будет не такой лихой, однако снега нанесет,
– рассказала Диденко.
По ее словам, снег будет падать на западе, местами на севере и на Винниччине. Температура воздуха днем составит -1...-5 градусов.
Что говорят в Укргидрометцентре
По данным Укргидрометцентра, снег будет падать во всех областях, кроме восточных и южных.
На Западе Украины температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов, на севере будет холоднее – -3...-5 градусов.
В восточных областях будет пасмурно и холодно. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов. На юге морозно не будет. В Симферополе прогнозируют дождь. Температура воздуха будет умеренной – 0...+2 градуса.
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Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 14 января
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -1...+1
Одесса – 1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...-2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -2...-4
Сумы – -3...-5
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...-2
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...-3
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -2...-4
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