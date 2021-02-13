На западе и частично в центре вероятны осадки снега. Температура воздуха не будет превышать 9 градусов.

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Что говорят синоптики

Несмотря на солнечную погоду, холоднее всего будет на северо-востоке. Например, в Сумской области столбики термометров опустятся до -9...-11 градусов, а в Харьковской – до -8...-10.

Теплее всего традиционно на Юге. На Одесщине и Херсонщине обещают всего -2...-4 градуса, а в Крыму – -1...-3.

Ветер будет достигать 7-12 метров в секунду.

Кстати, синоптик Наталья Диденко предупреждает о гололедице на дорогах. Кроме того, она добавила, что на следующей неделе холод усилится, а осадков не будет. Ослабление морозов придется на 21–22 февраля.

Какая погода будет в Киеве

В столице днем прогнозируют -3...-5 градусов, а ночью -12...-14. Существенных осадков ждать не стоит.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 14 февраля

Ужгород – -1...-3

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -1...-3

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -7...-9

Одесса – -2...-4

Николаев – -4...-6

Херсон – -2...-4

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -6...-8

Черкассы – -7...-9

Чернигов – -5...-7

Сумы – -9...-11

Полтава – -7...-9

Днепр – -5...-7

Запорожье – -3...-5

Донецк – -6...-8

Луганск – -7...-9

Харьков – -8...-10

Киев – -3...-5

Погода в Украине на 14 февраля / Фото Укргидрометцентра