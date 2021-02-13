Прогноз погоды на 14 февраля: что обещают синоптики на День Валентина
В воскресенье, 14 февраля одну часть Украины и дальше будет засыпать снегом, на другой – будет солнечно. Правда, мороз прогнозируют во всех регионах.
Источник:Укргидрометцентр
На западе и частично в центре вероятны осадки снега. Температура воздуха не будет превышать 9 градусов.
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Что говорят синоптики
- Несмотря на солнечную погоду, холоднее всего будет на северо-востоке. Например, в Сумской области столбики термометров опустятся до -9...-11 градусов, а в Харьковской – до -8...-10.
- Теплее всего традиционно на Юге. На Одесщине и Херсонщине обещают всего -2...-4 градуса, а в Крыму – -1...-3.
- Ветер будет достигать 7-12 метров в секунду.
Кстати, синоптик Наталья Диденко предупреждает о гололедице на дорогах. Кроме того, она добавила, что на следующей неделе холод усилится, а осадков не будет. Ослабление морозов придется на 21–22 февраля.
Какая погода будет в Киеве
В столице днем прогнозируют -3...-5 градусов, а ночью -12...-14. Существенных осадков ждать не стоит.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 14 февраля
Ужгород – -1...-3
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -1...-3
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -7...-9
Одесса – -2...-4
Николаев – -4...-6
Херсон – -2...-4
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -6...-8
Черкассы – -7...-9
Чернигов – -5...-7
Сумы – -9...-11
Полтава – -7...-9
Днепр – -5...-7
Запорожье – -3...-5
Донецк – -6...-8
Луганск – -7...-9
Харьков – -8...-10
Киев – -3...-5
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