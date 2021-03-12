Прогноз погоды на 13 марта: снега и сильного ветра уже не будет
Погода в Украине 13 марта будет значительно теплее, чем в предыдущие дни. Осадки почти на всей территории Украины прекратятся, но тепло будет еще не везде.
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 13 марта
Ветер в Украине от сильного, каким был в пятницу, на выходных станет умеренным. Направление – юго-западное, южное, пишет синоптик Наталья Диденко.
К теме Порывы ветра и гололедица: в Одессе объявили штормовое предупреждение
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах плюс 6–9 градусов. В восточных областях несколько холоднее – плюс 1–4 градуса.
На юге – плюс 7 плюс 10 градусов, однако здесь вероятны осадки. Днем в Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет дождливо. Ночью здесь ожидают заморозки – минус 1 – плюс 1.
Самой теплой будет погода в западных областях – плюс 9–14 градусов.
Ближайшей ночью из-за атмосферного фронта еще будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадков стоит ожидать на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине.
В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся.
Погода в городах Украины 13 марта
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы – +2...+4
Полтава – 0...+2
Днепр – +5...+7
Запорожье – +4...+6
Донецк – +2...+4
Луганск – -1...-3
Харьков – +3...+5
Киев – +6..+8
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Поделиться новостью