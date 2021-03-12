Погода в Украине 13 марта будет значительно теплее, чем в предыдущие дни. Осадки почти на всей территории Украины прекратятся, но тепло будет еще не везде.

Прогноз погоды на 13 марта

Ветер в Украине от сильного, каким был в пятницу, на выходных станет умеренным. Направление – юго-западное, южное, пишет синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха днем будет колебаться в пределах плюс 6–9 градусов. В восточных областях несколько холоднее – плюс 1–4 градуса.

На юге – плюс 7 плюс 10 градусов, однако здесь вероятны осадки. Днем в Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет дождливо. Ночью здесь ожидают заморозки – минус 1 – плюс 1.

Самой теплой будет погода в западных областях – плюс 9–14 градусов.

Ближайшей ночью из-за атмосферного фронта еще будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадков стоит ожидать на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине.

В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся.

Погода в городах Украины 13 марта

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы – +2...+4

Полтава – 0...+2

Днепр – +5...+7

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – -1...-3

Харьков – +3...+5

Киев – +6..+8



Прогноз погоды в Украине на 13 марта / Скриншот с сайта Гидрометцентра