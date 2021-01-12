Прогноз погоды на 13 января: Украину будет засыпать снегом
Погода в среду, 13 января, будет прохладной и снежной. Почти во всех областях Украины синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру.
Только в южных регионах дожди заменят снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине синоптики прогнозируют мелкий снег, который усилится утром, но к середине дня стихнет. Температура воздуха составит -1...+1 градус. На Восток Украины надвигается настоящая непогода. Спасатели предупреждают о метели, гололедице и налипании мокрого снега. Столбики термометров покажут -1...+1 градус.
На Севере Украины небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит -1...-3 градуса. На Юге в течение всего дня погода будет пасмурной. Синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности, гололед. Столбики термометров максимально покажут 0...-2 градуса.
В Киеве день будет облачным, но снега не будет. Температура воздуха в столице составит -2...-4 градус.
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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 13 января
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...-2
Винница – 0...-2
Одесса – 0...-2
Николаев – 0...-2
Херсон – -1...+1
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...-2
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...-3
Киев – -2...-4
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