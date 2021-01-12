Погода в среду, 13 января, будет прохладной и снежной. Почти во всех областях Украины синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру.

Только в южных регионах дожди заменят снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине синоптики прогнозируют мелкий снег, который усилится утром, но к середине дня стихнет. Температура воздуха составит -1...+1 градус. На Восток Украины надвигается настоящая непогода. Спасатели предупреждают о метели, гололедице и налипании мокрого снега. Столбики термометров покажут -1...+1 градус.

На Севере Украины небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит -1...-3 градуса. На Юге в течение всего дня погода будет пасмурной. Синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности, гололед. Столбики термометров максимально покажут 0...-2 градуса.

В Киеве день будет облачным, но снега не будет. Температура воздуха в столице составит -2...-4 градус.

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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 13 января

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...-2

Винница – 0...-2

Одесса – 0...-2

Николаев – 0...-2

Херсон – -1...+1

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-2

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...-3

Киев – -2...-4