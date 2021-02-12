Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине без снега, но ударят морозы
Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах будет падать снег. Синоптики прогнозируют похолодание, которое зайдет практически на всю территорию страны. Также стоит ожидать сильные ветры.
Холоднее всего будет в северных областях. Там температура опустится до -11...-13 градусов.
Читайте также В Карпатах выпало 112 сантиметров снега: невероятное фото
На западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -3...- 9 градусов. В восточных регионах в некоторых областях периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -7 до -11 градусов.
На севере страны днем возможны незначительные осадки. Там будет холоднее – отметка термометра опустится до -11...-13 градусов. В южных областях завтра будет преобладать сухая погода. Температура воздуха -5...-7 градусов.
В Киеве 13 февраля будут холодно. В столице местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков. Днем столбики термометров покажут -11...-13 градусов.
Кроме того, в субботу будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.
На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21 – 22 февраля,
– сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 13 февраля
Ужгород – -4...- 6
Львов – -3...- 5
Ивано-Франковск – -7...- 9
Тернополь – -4...- 6
Черновцы – -7...- 9
Хмельницкий – -7...- 9
Луцк – -3...- 5
Ровно – -6...- 8
Житомир – -9...- 11
Винница – -8...- 10
Одесса – -5...- 7
Николаев – -5...- 7
Херсон – -5...- 7
Симферополь – -4...- 6
Кропивницкий – -9...- 11
Черкассы – -10...- 12
Чернигов – -11...- 13
Сумы – -11...- 13
Полтава – -10...- 12
Днепр – -8...- 10
Запорожье – -6...- 8
Донецк – -7...- 9
Луганск – -7...- 9
Харьков – -9...- 11
Киев – -11...- 13
Поделиться новостью