Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах будет падать снег. Синоптики прогнозируют похолодание, которое зайдет практически на всю территорию страны. Также стоит ожидать сильные ветры.

Холоднее всего будет в северных областях. Там температура опустится до -11...-13 градусов.

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На западной Украине в течение всех суток будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -3...- 9 градусов. В восточных регионах в некоторых областях периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -7 до -11 градусов.

На севере страны днем ​​возможны незначительные осадки. Там будет холоднее – отметка термометра опустится до -11...-13 градусов. В южных областях завтра будет преобладать сухая погода. Температура воздуха -5...-7 градусов.

В Киеве 13 февраля будут холодно. В столице местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков. Днем столбики термометров покажут -11...-13 градусов.

Кроме того, в субботу будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.

На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21 – 22 февраля,

– сообщила синоптик Наталья Диденко.

Обратите внимание! В субботу, 13 февраля, на дорогах большинства областей Украины – гололедица (І уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 13 февраля

Ужгород – -4...- 6

Львов – -3...- 5

Ивано-Франковск – -7...- 9

Тернополь – -4...- 6

Черновцы – -7...- 9

Хмельницкий – -7...- 9

Луцк – -3...- 5

Ровно – -6...- 8

Житомир – -9...- 11

Винница – -8...- 10

Одесса – -5...- 7

Николаев – -5...- 7

Херсон – -5...- 7

Симферополь – -4...- 6

Кропивницкий – -9...- 11

Черкассы – -10...- 12

Чернигов – -11...- 13

Сумы – -11...- 13

Полтава – -10...- 12

Днепр – -8...- 10

Запорожье – -6...- 8

Донецк – -7...- 9

Луганск – -7...- 9

Харьков – -9...- 11

Киев – -11...- 13



Прогноз погоды на 13 февраля / Данные Укргидрометцентра