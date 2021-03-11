Прогноз погоды на 12 марта: в Украину идут снегопады
Погода в Украине в пятницу, 12 марта, будет прохладной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют дожди и снегопады почти на всей территории Украины.
Источник:Укргідрометцентр
Холоднее всего будет в северных, восточных и центральных регионах. Там столбики термометров покажут -1...+ 1 градус.
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На Западной Украине в течение всего дня будет облачная погода. Утром и днем осадков не прогнозируется, но вечером возможен мелкий снег. Температура воздуха составит + 6...+8 градусов. Небо на востоке Украины весь день будет затянуто облаками. Однако сильных осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут 0...-2 градуса.
На севере Украины во второй половине дня ожидается сильный снег, который будет идти до самого вечера. Также спасатели предупредили о замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности и шквальные порывы ветра. Температура воздуха составит лишь -1...+ 1 градус. На юге небо будет покрыто облаками. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь со снегом. Столбики термометров максимально покажут +3...+5 градусов.
В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода. Днем и вечером стоит ожидать сильного снега. Температура воздуха в столице составит -1...+ 1 градус.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 12 марта
Ужгород – +5...+7
Львов – + 6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – + 4...+6
Черновцы – + 6...+8
Хмельницкий – + 4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – + 4...+6
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – + 2...+4
Херсон – + 2...+4
Симферополь – + 2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
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