Погода в Украине в пятницу, 12 марта, будет прохладной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют дожди и снегопады почти на всей территории Украины.

Холоднее всего будет в северных, восточных и центральных регионах. Там столбики термометров покажут -1...+ 1 градус.

Важно В Карпатах – угроза схода лавин

На Западной Украине в течение всего дня будет облачная погода. Утром и днем осадков не прогнозируется, но вечером возможен мелкий снег. Температура воздуха составит + 6...+8 градусов. Небо на востоке Украины весь день будет затянуто облаками. Однако сильных осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

На севере Украины во второй половине дня ожидается сильный снег, который будет идти до самого вечера. Также спасатели предупредили о замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности и шквальные порывы ветра. Температура воздуха составит лишь -1...+ 1 градус. На юге небо будет покрыто облаками. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь со снегом. Столбики термометров максимально покажут +3...+5 градусов.

В Киеве в течение всего дня будет держаться облачная погода. Днем и вечером стоит ожидать сильного снега. Температура воздуха в столице составит -1...+ 1 градус.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 12 марта

Ужгород – +5...+7

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – + 4...+6

Черновцы – + 6...+8

Хмельницкий – + 4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – + 4...+6

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – + 2...+4

Херсон – + 2...+4

Симферополь – + 2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 12 марта / данные Укргидрометцентра