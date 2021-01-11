Прогноз погоды на 12 января: в Украине будет холодно, но без осадков
Погода во вторник, 12 января, на всей территории Украины будет прохладной. Максимальные морозы будут достигать -2 градусов. Однако осадков ожидать не стоит.
Что прогнозирует Диденко
Поскольку Украина будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления, осадков во вторник почти не будет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Кстати В Украину идут морозы до -20 градусов: когда ждать пик похолодания
Правда, в Крыму и Приазовье ожидают небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
По словам Диденко, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...-7 градусов, на юге – около нуля. Днем столбики термометров будут достигать -2...+2. Кроме того, стоит остерегаться гололеда.
В Киеве существенных осадков не предвидится. Ночью в столице будет -3 градуса, днем -1 градус.
Что говорят в Укргидрометцентре
Зато, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в большинстве областей составит -1...+ 1 градус. Теплее всего будет в Крыму, а также во Львове – +2...+4.
В течение дня небо затянет тучами, однако во вторник снег с дождем могут посетить только Запорожье и Херсонщину.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 12 января
Ужгород – -1...+1
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Поделиться новостью