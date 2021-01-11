Погода во вторник, 12 января, на всей территории Украины будет прохладной. Максимальные морозы будут достигать -2 градусов. Однако осадков ожидать не стоит.

Что прогнозирует Диденко

Поскольку Украина будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления, осадков во вторник почти не будет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Правда, в Крыму и Приазовье ожидают небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

По словам Диденко, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...-7 градусов, на юге – около нуля. Днем столбики термометров будут достигать -2...+2. Кроме того, стоит остерегаться гололеда.

В Киеве существенных осадков не предвидится. Ночью в столице будет -3 градуса, днем -1 градус.

Обратите внимание! Диденко предупредила, что в дальнейшем температура воздуха в Украине будет существенно снижаться. Например, в период 14–19 января ночью будет -14...-20 градусов.

Что говорят в Укргидрометцентре

Зато, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в большинстве областей составит -1...+ 1 градус. Теплее всего будет в Крыму, а также во Львове – +2...+4.

В течение дня небо затянет тучами, однако во вторник снег с дождем могут посетить только Запорожье и Херсонщину.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 12 января

Ужгород – -1...+1

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 12 января / Карта Укргидрометцентра