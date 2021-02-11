Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине снова будет идти снег, на западе – до -12 градусов
Погода в Украине в пятницу, 12 февраля, будет морозной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве областей Украины. А вот в акваториях Черного и Азовского морей возможные шквальные порывы ветра до 25 – 28 метров в секунду.
Источник:Укргидрометцентр
Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -10...- 12 градусов.
Важно На Черном и Азовском морях прогнозируют шторм
На Западной Украине в течение всего дня ожидается мелкий снег, который вечером пойдет сильнее. Синоптики предупреждают о метели при скорости ветра 12 метров в секунду и более. Температура воздуха -10...- 12 градусов. На Востоке Украины возможны снег и дождь. Кроме того, непогода принесет с собой шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов.
На севере Украины небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха -7...-9 градусов. На юге в течении всего дня погода будет пасмурной. Ночной мелкий дождь утром изменится сильным снегом, который будет идти до середины дня. Столбики термометров максимально покажут +5...+7 градусов.
В Киеве день будет облачным. В течение всего дня ожидается снег. После обеда он должен пойти на спад, однако к вечеру снова усилится. Температура воздуха в столице составит -9...-11 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 12 февраля
Ужгород – -10 ...- 12
Львов – -10 ...- 12
Ивано-Франковск – -10 ...- 12
Тернополь – -10 ...- 12
Черновцы – -10 ...- 12
Хмельницкий – -10 ...- 12
Луцк – -10 ...- 12
Ровно – -10 ...- 12
Житомир – -7 ...- 9
Винница – -9 ...- 11
Одесса – -6 ...- 8
Николаев – -5 ...- 7
Херсон – +2 ... + 4
Симферополь – +5 ... + 7
Кропивницкий – -2 ...- 4
Черкассы – -7 ...- 9
Чернигов – -7 ...- 9
Сумы – -2 ...- 4
Полтава – -2 ...- 4
Днепр – +2 ... + 4
Запорожье – +3 ... + 5
Донецк – +3 ... + 5
Луганск – +5 ... + 7
Харьков – +3 ... + 5
Киев – -9 ...- 11
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