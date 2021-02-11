Погода в Украине в пятницу, 12 февраля, будет морозной и с большим количеством осадков. Синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве областей Украины. А вот в акваториях Черного и Азовского морей возможные шквальные порывы ветра до 25 – 28 метров в секунду.

Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -10...- 12 градусов.

Важно На Черном и Азовском морях прогнозируют шторм

На Западной Украине в течение всего дня ожидается мелкий снег, который вечером пойдет сильнее. Синоптики предупреждают о метели при скорости ветра 12 метров в секунду и более. Температура воздуха -10...- 12 градусов. На Востоке Украины возможны снег и дождь. Кроме того, непогода принесет с собой шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов.

На севере Украины небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться ближе к вечеру. Температура воздуха -7...-9 градусов. На юге в течении всего дня погода будет пасмурной. Ночной мелкий дождь утром изменится сильным снегом, который будет идти до середины дня. Столбики термометров максимально покажут +5...+7 градусов.

В Киеве день будет облачным. В течение всего дня ожидается снег. После обеда он должен пойти на спад, однако к вечеру снова усилится. Температура воздуха в столице составит -9...-11 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 12 февраля

Ужгород – -10 ...- 12

Львов – -10 ...- 12

Ивано-Франковск – -10 ...- 12

Тернополь – -10 ...- 12

Черновцы – -10 ...- 12

Хмельницкий – -10 ...- 12

Луцк – -10 ...- 12

Ровно – -10 ...- 12

Житомир – -7 ...- 9

Винница – -9 ...- 11

Одесса – -6 ...- 8

Николаев – -5 ...- 7

Херсон – +2 ... + 4

Симферополь – +5 ... + 7

Кропивницкий – -2 ...- 4

Черкассы – -7 ...- 9

Чернигов – -7 ...- 9

Сумы – -2 ...- 4

Полтава – -2 ...- 4

Днепр – +2 ... + 4

Запорожье – +3 ... + 5

Донецк – +3 ... + 5

Луганск – +5 ... + 7

Харьков – +3 ... + 5

Киев – -9 ...- 11