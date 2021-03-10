Прогноз погоды на 11 марта: в Украине будет до -14 градусов, но сухо
Погода в Украине в четверг, 11 марта, будет морозной, однако сухой и местами солнечной. Ночью температура воздуха опустится максимально до -14 градусов, однако днем в среднем будет колебаться от -3 до +3 градусов.
Источник:фейсбук Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, антициклон Luitgard 11 марта будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.
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Какой будет погода 11 марта
В Украине будет сухо, в большинстве областей будет светить солнце.
Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях – -9...-14 градусов, в западных – примерно 0.
Днем воздух прогреется в среднем до -3...+3 градусов, на Западе будет несколько теплее – +3...+5 градусов.
В западных областях и в Приазовье возможен штормовой ветер.
В Киеве осадков не ожидается, ночью будет до -8 градусов, днем столбики термометров достигнут 0...+2 градуса.
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Погода в городах Украины 11 марта
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +1...+3
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...– 3
Луганск – -1...– 3
Харьков – -1...– 3
Киев – 0...+2
Погода в Украине 11 февраля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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