Погода в Украине в четверг, 11 марта, будет морозной, однако сухой и местами солнечной. Ночью температура воздуха опустится максимально до -14 градусов, однако днем в среднем будет колебаться от -3 до +3 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, антициклон Luitgard 11 марта будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.

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Какой будет погода 11 марта

В Украине будет сухо, в большинстве областей будет светить солнце.

Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях – -9...-14 градусов, в западных – примерно 0.

Днем воздух прогреется в среднем до -3...+3 градусов, на Западе будет несколько теплее – +3...+5 градусов.

В западных областях и в Приазовье возможен штормовой ветер.

В Киеве осадков не ожидается, ночью будет до -8 градусов, днем ​​столбики термометров достигнут 0...+2 градуса.

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Погода в городах Украины 11 марта

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...– 3

Луганск – -1...– 3

Харьков – -1...– 3

Киев – 0...+2



Погода в Украине 11 февраля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра