Прогноз погоды на 11 января: в Украине будет облачно и без снега
Погода в понедельник, 11 января, будет пасмурной. Солнце появится только в небе над Ужгородом. Дождь будет падать на севере – в Одессе и Симферополе.
Какой будет погода в Украине
На всей территории Украины будет холодно. Максимально температура прогреется лишь до +3...+5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На западе Украины температура воздуха составит -1...+2 градусов. Небо весь день будет пасмурным. Снега синоптики не прогнозируют. В восточных областях погода мало чем будет отличаться. Столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов. Солнце в течение дня на горизонте не появится.
На юге синоптики прогнозируют осадки. Будет падать дождь, периодами с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется лишь до -1...-3 градусов. На севере страны также будет пасмурно. Синоптики прогнозируют незначительные морозы – 0...-2 градусов.
Жители центральных областей снега также не увидят. Столбики термометров опустятся до -1...-2 градусов.
В Киеве понедельник будет мрачным и неприветливым. Существенных осадков не прогнозируют, но будет холодновато. Температура воздуха составит 0… -2 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 11 января
Ужгород – +3...+5
Львов – 0 ... +2
Ивано-Франковск – 0 ... +2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – -1...+1
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...-2
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...-2
Днепр – 0...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...-3
Киев – 0… -2
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