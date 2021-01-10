Погода в понедельник, 11 января, будет пасмурной. Солнце появится только в небе над Ужгородом. Дождь будет падать на севере – в Одессе и Симферополе.

Какой будет погода в Украине

На всей территории Украины будет холодно. Максимально температура прогреется лишь до +3...+5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Важно На горе Поп Иван существует угроза схода лавин, температура опустилась до -14 градусов: фото

На западе Украины температура воздуха составит -1...+2 градусов. Небо весь день будет пасмурным. Снега синоптики не прогнозируют. В восточных областях погода мало чем будет отличаться. Столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов. Солнце в течение дня на горизонте не появится.

На юге синоптики прогнозируют осадки. Будет падать дождь, периодами с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется лишь до -1...-3 градусов. На севере страны также будет пасмурно. Синоптики прогнозируют незначительные морозы – 0...-2 градусов.

Жители центральных областей снега также не увидят. Столбики термометров опустятся до -1...-2 градусов.

В Киеве понедельник будет мрачным и неприветливым. Существенных осадков не прогнозируют, но будет холодновато. Температура воздуха составит 0… -2 градусов.

Интересно Сильные снегопады в Японии: тысяча автомобилей застряли в одной пробке – фото

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 11 января

Ужгород – +3...+5

Львов – 0 ... +2

Ивано-Франковск – 0 ... +2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – -1...+1

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...-3

Киев – 0… -2



Погода в Украине 11 января / Карта Укргидрометцентра