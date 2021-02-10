Погода в Украине в четверг, 11 февраля, будет отличаться в зависимости от региона. В большинстве областей будет сохраняться мороз, однако на юге и востоке местами столбики термометров будут достигать +10...+15 градусов. Кроме того, почти по всей Украине будет идти дождь или мокрый снег.

Теплее всего будет на Юге Украины воздух прогреется до +7...+12 градусов. А в Крыму столбики термометров будут достигать + 15 градусов.

Читайте также Потепление будет нескоро: синоптики пока не радуют прогнозами

Тепло будет и на Востоке – +3..+8 градусов. При этом морозы еще не отступят из западных, северных и центральных областей – там ожидают от 0 до -6 градусов.

Кроме того, почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют обильные дожди или мокрый снег. Осадков не будет только на Юге и на Запорожье.

Ветер ожидают юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве будет -1...-3 градуса, днем будет падать мокрый снег.

Обратите внимание В Украине свирепствует непогода: какая ситуация на дорогах

Какой будет погода в городах Украины в четверг, 11 февраля

Ужгород – 0...+2

Львов – -4...-6

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -4...-6

Ровно – -3...-5

Житомир – -1...-3

Винница – +1...+3

Одесса – + 8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – + 10...+12

Симферополь – + 13...+15

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -1...-3

Полтава--1...+1

Днепр- + 5...+7

Запорожье – + 6...+8

Донецк – + 4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – -1...-3



Прогноз погоды на 11 февраля / Карта Укргидрометцентра