Прогноз погоды на 11 февраля: в части областей будет мороз, в остальных – до +15 градусов
Погода в Украине в четверг, 11 февраля, будет отличаться в зависимости от региона. В большинстве областей будет сохраняться мороз, однако на юге и востоке местами столбики термометров будут достигать +10...+15 градусов. Кроме того, почти по всей Украине будет идти дождь или мокрый снег.
Источник:Укргідрометцентр
Теплее всего будет на Юге Украины воздух прогреется до +7...+12 градусов. А в Крыму столбики термометров будут достигать + 15 градусов.
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Тепло будет и на Востоке – +3..+8 градусов. При этом морозы еще не отступят из западных, северных и центральных областей – там ожидают от 0 до -6 градусов.
Кроме того, почти по всей территории Украины синоптики прогнозируют обильные дожди или мокрый снег. Осадков не будет только на Юге и на Запорожье.
Ветер ожидают юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве будет -1...-3 градуса, днем будет падать мокрый снег.
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Какой будет погода в городах Украины в четверг, 11 февраля
Ужгород – 0...+2
Львов – -4...-6
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -4...-6
Ровно – -3...-5
Житомир – -1...-3
Винница – +1...+3
Одесса – + 8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – + 10...+12
Симферополь – + 13...+15
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -3...-5
Сумы – -1...-3
Полтава--1...+1
Днепр- + 5...+7
Запорожье – + 6...+8
Донецк – + 4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – -1...-3
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