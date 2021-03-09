Прогноз погоды на 10 марта: в Украине будет холодно, зато без осадков
Погода в Украине 10 марта будет довольно прохладной. Столбики термометров опустятся во всех регионах, однако на большинстве территории страны будет сухо.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет в Закарпатской области. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.
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Что прогнозируют синоптики
Столбики термометров будут держаться на уровне 0...+3 градуса. Однако иногда возможен мороз, на севере – до -1, на востоке – до -2. Особенно холодной будет ночь. Тогда мороз достигнет до -7 ...-8 градусов, а на Сумщине или Черниговщине – до -13.
В Киеве будет сухо и холодно, ночью -5...-8 градусов, днем 0...-2.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков ждать не стоит. Правда, в трех областях таки может быть мокрый снег: в Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.
Ветер будет с северо-востока, умеренный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Когда же ждать тепла
По словам Диденко, потепление придет в Украину в конце недели. Однако вместе с ним будут и осадки.
Погода в городах Украины 10 марта
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – +0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0 ...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – 0...-2
Киев – 0...+2
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