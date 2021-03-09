Погода в Украине 10 марта будет довольно прохладной. Столбики термометров опустятся во всех регионах, однако на большинстве территории страны будет сухо.

Теплее всего будет в Закарпатской области. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

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Что прогнозируют синоптики

Столбики термометров будут держаться на уровне 0...+3 градуса. Однако иногда возможен мороз, на севере – до -1, на востоке – до -2. Особенно холодной будет ночь. Тогда мороз достигнет до -7 ...-8 градусов, а на Сумщине или Черниговщине – до -13.

В Киеве будет сухо и холодно, ночью -5...-8 градусов, днем ​​0...-2.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков ждать не стоит. Правда, в трех областях таки может быть мокрый снег: в Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.

Ветер будет с северо-востока, умеренный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Когда же ждать тепла

По словам Диденко, потепление придет в Украину в конце недели. Однако вместе с ним будут и осадки.

Погода в городах Украины 10 марта

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – +0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0 ...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – 0...+2



Погода в Украине / Фото Укргидрометцентра