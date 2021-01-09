Погода в Украине в воскресенье, 10 января, будет прохладной, но сухой. Так, на появление первых заметных "минусов" повлияет мощный Азорский антициклон.

Он все еще будет находиться в Атлантике, однако уже будет отгонять с территории Украины осадки. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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В Украине пока без существенных осадков. Разве что будут намеки на снежинки над северными областями и на крайнем юге возможные дождь, местами с мокрым снегом. Атлантический воздух на неделе постепенно будет уступать место арктическому – как следствие таких атмосферных танцев, в Украине ожидается похолодание. К нам наконец придут морозы,

– отметила она.

Преимущественно во всех областях Украины 10 января температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов. Теплее будет только на юге. Там воздух прогреется до +2...+4 градусов. Такую погоду следует ожидать в Крыму, а также – в Одесской и Николаевской областях.

До -2 днем ​​температура упадет на Прикарпатье и Буковине.

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве тоже без осадков, температура воздуха в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 10 января

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 января, от Укргидрометцентра