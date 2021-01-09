Прогноз погоды на 10 января: Украину накроет антициклон с Атлантики, придут первые морозы
Погода в Украине в воскресенье, 10 января, будет прохладной, но сухой. Так, на появление первых заметных "минусов" повлияет мощный Азорский антициклон.
Он все еще будет находиться в Атлантике, однако уже будет отгонять с территории Украины осадки. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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В Украине пока без существенных осадков. Разве что будут намеки на снежинки над северными областями и на крайнем юге возможные дождь, местами с мокрым снегом. Атлантический воздух на неделе постепенно будет уступать место арктическому – как следствие таких атмосферных танцев, в Украине ожидается похолодание. К нам наконец придут морозы,
– отметила она.
Преимущественно во всех областях Украины 10 января температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов. Теплее будет только на юге. Там воздух прогреется до +2...+4 градусов. Такую погоду следует ожидать в Крыму, а также – в Одесской и Николаевской областях.
До -2 днем температура упадет на Прикарпатье и Буковине.
Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве тоже без осадков, температура воздуха в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 10 января
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 января, от Укргидрометцентра
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