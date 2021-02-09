Прогноз погоды на 10 февраля:в Украину направляются сразу 2 циклона
Погода в Украине в среду, 10 февраля, будет снежной и морозной. Холоднее всего будет на Западе. Температура воздуха там опустится до -5 градусов.
Источник:Укргидрометрцентр
Теплее всего традиционно будет на Юге. Там украинцы смогут насладиться + 8...+ 10 градусами тепла. В Крыму воздух прогреется до + 13 градусов.
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В Киеве синоптики прогнозируют морозы. Температура воздуха опустится до -3… -5 градусов мороза.
На большинстве территорий страны будет снежить и днем, и ночью. В восточных областях синоптики прогнозируют снег с дождем.
Синоптик Наталья Диденко шутит, что "южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается".
Сейчас в Украину направляются сразу 2 циклона: Tristan и Ulf.
Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, да и дальше продолжает в восточных областях, словом, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении. А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду заскочить в Украину,
- заявила Диденко.
Новый день принесет осадки в большинство регионов Украины. Однако не одновременно. Ночью и утром капризы погоды придется терпеть жителям Запада и Севера, а уже к вечеру непогода переместится на Восток.
Какой будет погода в городах Украины в среду, 9 февраля
Ужгород – + 2...+4
Львов-0...-2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -2...-4
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -5...-7
Винница – +1...+3
Одесса – + 8...+10
Николаев – + 8...+10
Херсон – + 8...+10
Симферополь – + 11...+13
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – + 2...+4
Чернигов – -5...-7
Сумы – -5...-7
Полтава – 0...+2
Днепр - +3...+5
Запорожье – + 7...+9
Донецк – +3...+5
Луганск – + 2...+4
Харьков – + 2...+4
Киев – -3...-5
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