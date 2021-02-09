Погода в Украине в среду, 10 февраля, будет снежной и морозной. Холоднее всего будет на Западе. Температура воздуха там опустится до -5 градусов.

Теплее всего традиционно будет на Юге. Там украинцы смогут насладиться + 8...+ 10 градусами тепла. В Крыму воздух прогреется до + 13 градусов.

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В Киеве синоптики прогнозируют морозы. Температура воздуха опустится до -3… -5 градусов мороза.

На большинстве территорий страны будет снежить и днем, и ночью. В восточных областях синоптики прогнозируют снег с дождем.

Синоптик Наталья Диденко шутит, что "южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается".

Сейчас в Украину направляются сразу 2 циклона: Tristan и Ulf.

Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, да и дальше продолжает в восточных областях, словом, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении. А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду заскочить в Украину,

- заявила Диденко.

Новый день принесет осадки в большинство регионов Украины. Однако не одновременно. Ночью и утром капризы погоды придется терпеть жителям Запада и Севера, а уже к вечеру непогода переместится на Восток.

Какой будет погода в городах Украины в среду, 9 февраля

Ужгород – + 2...+4

Львов-0...-2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -2...-4

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -5...-7

Винница – +1...+3

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 8...+10

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – + 2...+4

Чернигов – -5...-7

Сумы – -5...-7

Полтава – 0...+2

Днепр - +3...+5

Запорожье – + 7...+9

Донецк – +3...+5

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – -3...-5