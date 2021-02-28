Погода в Украине в понедельник, 1 марта, будет не слишком теплой, зато солнечной. Весна начнется сухо и ясно. Морозы иногда стоит ожидать лишь ночью.

В первый день марта синоптики обещают плюсовую температуру во всех регионах Украины.

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Прогноз синоптиков

Днем на всей территории Украины будет сухо. Однако ночью мокрый снег возможен всюду, кроме востока и части Севера.

Самая теплая погода придет на Закарпатье, там прогнозируют +7 ... +9 градусов. Всего на западе температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+9 градусов. Холоднее всего – на востоке. В этих регионах столбики термометров не будут подниматься выше +2...+4 градусов.

Ночные морозы до -1 градусов возможны на юге. Ветер будет северо-западный, его порывы будут достигать 5-10 метров за секунду.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве синоптики обещают также солнечную погоду. Температура воздуха составит +2...+4 градуса. Осадки возможны только ночью.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – + 4...+6

Ивано – Франковск – +3...+5

Тернополь – + 4...+6

Черновцы – + 4...+6

Хмельницкий – +3..+5

Луцк – +4...+6

Ровно – + 4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +3..+5

Херсон – +3..+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 2...+4

Полтава – + 2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – + 2...+4

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – + 2...+4