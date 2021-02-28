Прогноз погоды на 1 марта: первый день весны будет солнечным и ясным
Погода в Украине в понедельник, 1 марта, будет не слишком теплой, зато солнечной. Весна начнется сухо и ясно. Морозы иногда стоит ожидать лишь ночью.
В первый день марта синоптики обещают плюсовую температуру во всех регионах Украины.
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Прогноз синоптиков
Днем на всей территории Украины будет сухо. Однако ночью мокрый снег возможен всюду, кроме востока и части Севера.
Самая теплая погода придет на Закарпатье, там прогнозируют +7 ... +9 градусов. Всего на западе температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+9 градусов. Холоднее всего – на востоке. В этих регионах столбики термометров не будут подниматься выше +2...+4 градусов.
Ночные морозы до -1 градусов возможны на юге. Ветер будет северо-западный, его порывы будут достигать 5-10 метров за секунду.
Какая погода будет в Киеве
В Киеве синоптики обещают также солнечную погоду. Температура воздуха составит +2...+4 градуса. Осадки возможны только ночью.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 27 февраля
Ужгород – +7...+9
Львов – + 4...+6
Ивано – Франковск – +3...+5
Тернополь – + 4...+6
Черновцы – + 4...+6
Хмельницкий – +3..+5
Луцк – +4...+6
Ровно – + 4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +3..+5
Херсон – +3..+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – + 2...+4
Сумы – + 2...+4
Полтава – + 2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – + 2...+4
Донецк – + 2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – + 2...+4
Киев – + 2...+4
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