Прогноз погоды на 1 января: сильный ветер и дождь
Погода в пятницу, 1 января, будет совсем не новогодней. По всей территории Украины будут падать дожди. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре и повышении температуры.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Холоднее всего 1 января будет на Востоке и Западе страны. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Дожди продвинутся вглубь страны, и спать после встречи Нового года будет уютно – за окном будет барабанить дождь,
– рассказала Диденко.
По словам синоптика, осадки не прогнозируют только в восточных областях. Впрочем воздух там будет прохладным.
В Киеве на Новый год будет по-весеннему тепло. Столбик термометра поднимется до +9 градусов. Утром в столице будет падать дождь.
Что говорят в Укргидрометцентре
По данным Укргидрометцентра, пасмурная и дождливая погода ожидается во всех областях Украины. Самый теплый воздух прогнозируют на юге страны – +8...+12 градусов. На севере и в центре столбик термометра поднимется до +4...+8 градусов.
Холодно будет на востоке и западе, впрочем без мороза. Воздух прогреется всего до +2...+4 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 1 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +8...+10
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +6...+8
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +5...+7
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +6...+8
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