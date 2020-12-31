Погода в пятницу, 1 января, будет совсем не новогодней. По всей территории Украины будут падать дожди. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре и повышении температуры.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Холоднее всего 1 января будет на Востоке и Западе страны. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Дожди продвинутся вглубь страны, и спать после встречи Нового года будет уютно – за окном будет барабанить дождь,

– рассказала Диденко.

По словам синоптика, осадки не прогнозируют только в восточных областях. Впрочем воздух там будет прохладным.

В Киеве на Новый год будет по-весеннему тепло. Столбик термометра поднимется до +9 градусов. Утром в столице будет падать дождь.

Что говорят в Укргидрометцентре

По данным Укргидрометцентра, пасмурная и дождливая погода ожидается во всех областях Украины. Самый теплый воздух прогнозируют на юге страны – +8...+12 градусов. На севере и в центре столбик термометра поднимется до +4...+8 градусов.

Холодно будет на востоке и западе, впрочем без мороза. Воздух прогреется всего до +2...+4 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 1 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +8...+10

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +6...+8

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на 1 января / Карта Укргидрометцентра