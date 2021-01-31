Погода в Украине в понедельник, 1 февраля, будет снежной. На востоке страны прогнозируют штормовой юго-восточный ветер.

Источник: Укргидрометцентр, Наталья Диденко

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

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Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, мокрым снегом, обледенением, налипанием мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будут и мороз, и оттепель,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в Украине

На западе Украины 1 февраля на небе появится солнце. Температура воздуха составит -1...-4 градуса. Во всех областях, кроме Львовской, будет падать снег.

На востоке синоптики прогнозируют дождь, а кое-где – дождь со снегом. Воздух будет теплым – + 6...+9 градусов.

На севере страны будет падать снег, а в Сумах – мокрый снег. Температура воздуха будет держаться на уровне -3...-5 градусов.

На юге традиционно будет теплее. Столбик термометра поднимется до + 7...+12 градусов. Чуть более холодную погоду прогнозируют в Одессе- + 5...+7 градусов. Синоптики говорят, что 1 февраля в южных областях будет падать дождь.

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В центре Украины также прогнозируют осадки – дождь и снег. Температура воздуха составит -1...-4 градусов.

В Киеве третий месяц зимы начнется со снегопадов. На дорогах будет гололедица. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник 1 февраля:

Ужгород – 0...-2

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -3...-5

Ровно – -2...-4

Житомир – -3...-5

Винница – 0...-2

Одесса – + 5...+7

Николаев – +7...+9

Херсон – + 10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -2...-4

Сумы – -1...-3

Полтава – +1...+3

Днепр – +7...+9

Запорожье – + 8...+10

Донецк – + 7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – + 6...+8

Киев – -2...-4