Прогноз погоды на 1 февраля: в Украину надвигается активный циклон
Погода в Украине в понедельник, 1 февраля, будет снежной. На востоке страны прогнозируют штормовой юго-восточный ветер.
Источник: Укргидрометцентр, Наталья Диденко
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
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Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, мокрым снегом, обледенением, налипанием мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будут и мороз, и оттепель,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в Украине
На западе Украины 1 февраля на небе появится солнце. Температура воздуха составит -1...-4 градуса. Во всех областях, кроме Львовской, будет падать снег.
На востоке синоптики прогнозируют дождь, а кое-где – дождь со снегом. Воздух будет теплым – + 6...+9 градусов.
На севере страны будет падать снег, а в Сумах – мокрый снег. Температура воздуха будет держаться на уровне -3...-5 градусов.
На юге традиционно будет теплее. Столбик термометра поднимется до + 7...+12 градусов. Чуть более холодную погоду прогнозируют в Одессе- + 5...+7 градусов. Синоптики говорят, что 1 февраля в южных областях будет падать дождь.
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В центре Украины также прогнозируют осадки – дождь и снег. Температура воздуха составит -1...-4 градусов.
В Киеве третий месяц зимы начнется со снегопадов. На дорогах будет гололедица. Столбик термометра опустится до -2...-4 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник 1 февраля:
Ужгород – 0...-2
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -3...-5
Ровно – -2...-4
Житомир – -3...-5
Винница – 0...-2
Одесса – + 5...+7
Николаев – +7...+9
Херсон – + 10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -2...-4
Сумы – -1...-3
Полтава – +1...+3
Днепр – +7...+9
Запорожье – + 8...+10
Донецк – + 7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – + 6...+8
Киев – -2...-4
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