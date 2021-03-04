Алина Михайлова создала фронтовую медицинскую службу в Первой штурмовой роте "Правого сектора". Она – доброволица на фронте, которая знает, что такое война и российская агрессия.

Михайлова была волонтеркой "Армии SOS". Сейчас она работает в Украинской академии лидерства.

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О войне и отношениях с Россией

Какими будут отношения Украины и России через 10 лет?

История о построении огромной стены – не думаю, что будет реальной. Никаких отношений с Россией вообще не может быть.

Преимущественно у русских есть так называемые имперские амбиции, они живут в полном говне, но у них есть гордость якобы мы Россия и мы воюем и забрали Крым. Они могут осуждать что-то, но у большинства из них есть: "Путин плохой, но он крепкий и держит нашу Россию".

Поэтому никаких отношений быть не может, и через 10 лет ребята, которые погибли от рук россиян – останутся мертвыми. Этой истории ничем не исправить, как и столько лет нашей предыдущей истории.

Это показывает, что нам с Россией вообще – разными направлениям. Этой страны для нас как для украинцев вообще не должно существовать.

Как выиграть войну?

Вероятнее всего, это более экономическая война – это определенная блокада оккупированных территорий. Война длится 7 год, то есть за эти годы можно было определиться, ты с Россией или с Украиной.

Мы сможем выиграть войну, если мы будем экономически давить на оккупированные территории, а также, если будем развивать образовательно-прифронтовые территории, в частности:

Марьинку;

Авдеевку;

Красногоровку.

Однако, конечно, что без военного пути, лишь экономикой и развитием территорий, мы не сможем выиграть эту войну полностью.

Как правильно называть страну-агрессора?

Россия, оккупант.



Алина Михайлова: Нам с Россией вообще – разными направлениями / Фото "Военного телевидения"

О человеческом факторе на войне

Каково сейчас отношение общества к военнослужащему?

Вопросом остается уважение военного обществом – его нет. В Министерстве информационной политики, которое должно было заниматься все годы войны, создавая позитивный образ, говорят о том, что это ветеран должен создавать позитивный образ.

Такого не может быть, потому что у общества должно быть заложено на уровне школьного и дошкольного образования, что у нас есть армия, которая нас защищает.

Человек, который идет на фронт, подписывает контракт и готов пожертвовать своей безопасностью, оставить семью и пойти защищать свой народ – это человек, который должен иметь колоссальное уважение.

Что самое сложное на войне?

Пожалуй, труднее всего терять людей, с которыми ты живешь. В 2017 году я перешла в другое подразделение – была руководителем медицинской службы в боевом подразделении.

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Там ребята практически никогда не ездили на ротацию, ты с ними живешь в доме и, условно, каждый день вы вместе завтракаете, а потом они идут на позиции.

То есть там ты никогда не знаешь, вернется ли этот человек и будет ли он, условно, вместе с тобой вместе ужинать. Это всегда сложно, по моему мнению, это самое трудное – терять людей, которых ты не просто знал, а которые стали для тебя семьей.

Чего больше всего хочется, когда возвращаешься из ротации?

У нас не было воды, мы ездили в соседнее село за водой в бутылях. Я помню, что для меня было "кайфом", когда я приехала домой и просто нажала кнопку на унитазе. Я просто радовалась мелочам.

О сексизме в армии

Почему обычно женщины не занимают боевые посты?

Если мы говорим о ВСУ, то опять же, сегодня несмотря на разговоры, что многие должности для женщин открыты, то на практике – это не так.



Алина Михайлова: самое трудное – терять людей, которых ты не просто знал / Фото "Военного телевидения"

Нужна физическая подготовка и знания, нужно иметь понимание физики и математики, недостаточно просто научиться стрелять. Мало иметь просто "хочу".

Что можно сказать о сексизме в армии?

Я не называю сексизмом помощь донести 15 литров воды. В армии это про: "Ты женщина, мы тебя запишем и будешь медиком или санитаркой". В этом случае женщина должна сама за себя постоять и сказать, что пришла в армию "для того, чтобы".

Если ты хочешь чего-то достичь и пришла на фронт, чтобы приближать победу – то это не должно ограничиваться ношением кофе.

Об изменениях в вопросе войны

Что изменилось за 7 лет войны?

Если сравнивать 2014 и 2015 годы и какие-то 2 – 10 километров отвоеванных территорий, то за последние годы армия стоит на месте. Изменилась тактика войны, мне кажется, что изменился фокус, идет расфокусировка.

То есть сейчас вопрос войны не стоит так остро в обществе и вообще даже в восприятии военных. Это логично, ведь, пожалуй, в Украине было бы странно, если бы мы держали постоянный тонус.

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Однако хотелось бы, чтобы он был хотя бы в отборе кадров, которые сегодня есть в Вооруженных силах.

Как реагировать на троллей в сети?

Это семилетний опыт ведения соцсетей. Я сначала пыталась доказывать всем и всегда реагировать – было болезненно. Потом я поняла, что я не учитель ни для кого.

Если это какая-то молодежь, то на нее еще можно повлиять, а если это взрослый человек, то для чего тратить свои силы.

Какое главное достояние ВСУ?

Внутренняя идейность и идеологический внутренний стержень, которого раньше не было.

Думаю, за все годы войны – это такое достояние, наша собственная идентичность, понимание того, что мы есть нация. Мы – украинцы, независимые ни от кого и боремся за свою свободу.

Справка. "11 запитань" – телепроект-интервью Военного телевидения Украины, в котором знаменитости из разных сфер высказывают свои мнения и делятся опытом по таким темам как армия, война, безопасность.