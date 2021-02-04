Во время пожара в Запорожской инфекционной больнице погибла 26-летняя врач Ольга Глива. Незадолго до смерти женщина написала пророческое стихотворение в соцсетях.

Источник: фейсбук Ольги Гливы

Ольга часто публиковала в соцсетях фото природы, а под ними – поэтические строки.

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Что написала погибшая

Такой пост врач опубликовала и 28 января. Пользователи сети уже назвали его пророческим.

Не просто быть, не просто созерцать, а превратиться полностью в слух и раствориться,

– написала погибшая.

Перед тем девушка впервые праздновала Новый год в собственной квартире в Запорожье, на следующий день она пошла на работу.

Что еще писала врач в соцсетях

Оглядываясь я понимаю, что научилась не откладывать жизнь на потом . И самое главное – создать атмосферу и почувствовать кайф

. И самое главное – создать атмосферу и почувствовать кайф А что сказать? Так много всего, жизнь пролетает быстро , но наполнено. Сейчас дышу полной грудью и ощущаю жизнь каждой клеткой тела. Как давно уже не было.

, но наполнено. Сейчас дышу полной грудью и ощущаю жизнь каждой клеткой тела. Как давно уже не было. Мое зимнее солнце. Знаешь, не пасуй мимо меня.

Заметим, Ольга была родом из Кропивницкого. Она только в 2020 году закончила интернатуру.

Пожар в запорожской больнице: что известно

Пожар произошел в ночь на 4 февраля. По предварительной информации, вспыхнуло медицинское оборудование. Вероятно, взорвался аппарат ИВЛ.

В результате погибли 4 человека: врач и трое пациентов. Еще двое медиков пострадали.

Из-за пожара уже открыли уголовное дело.



​Погибшая Ольга Глива / Фото из фейсбука врача