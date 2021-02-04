Не откладывать жизнь на потом: погибшая врач в Запорожье перед смертью написала пророческое стих
Во время пожара в Запорожской инфекционной больнице погибла 26-летняя врач Ольга Глива. Незадолго до смерти женщина написала пророческое стихотворение в соцсетях.
Источник: фейсбук Ольги Гливы
Ольга часто публиковала в соцсетях фото природы, а под ними – поэтические строки.
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Что написала погибшая
Такой пост врач опубликовала и 28 января. Пользователи сети уже назвали его пророческим.
Не просто быть, не просто созерцать, а превратиться полностью в слух и раствориться,
– написала погибшая.
Перед тем девушка впервые праздновала Новый год в собственной квартире в Запорожье, на следующий день она пошла на работу.
Что еще писала врач в соцсетях
- Оглядываясь я понимаю, что научилась не откладывать жизнь на потом. И самое главное – создать атмосферу и почувствовать кайф
- А что сказать? Так много всего, жизнь пролетает быстро, но наполнено. Сейчас дышу полной грудью и ощущаю жизнь каждой клеткой тела. Как давно уже не было.
- Мое зимнее солнце. Знаешь, не пасуй мимо меня.
Заметим, Ольга была родом из Кропивницкого. Она только в 2020 году закончила интернатуру.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- Пожар произошел в ночь на 4 февраля. По предварительной информации, вспыхнуло медицинское оборудование. Вероятно, взорвался аппарат ИВЛ.
- В результате погибли 4 человека: врач и трое пациентов. Еще двое медиков пострадали.
- Из-за пожара уже открыли уголовное дело.
Погибшая Ольга Глива / Фото из фейсбука врача
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