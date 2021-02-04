Ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья вспыхнул ужасный пожар, который унес 4 жизни. В огне погибли трое пациентов и врач. 26-летняя реанимотолог Ольга Глива до конца выполняла свой долг – спасала пациентов.

Джерело: фейсбук Ольги Голубовской

О том, насколько велика потеря для медицины Украины, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

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Ольгу Глеву уважали и любили все

Профессор Голубовская подчеркнула, что невероятно страшно, что из-за чьей-то халатности гибнет золотой фонд украинской медицины. Ведь Ольге Гливе было всего 26 лет, она окончила университет с красным дипломом.

Красивый, честный, чистый человек, которого любили и уважали все – и больные, и персонал. Вся жизнь, посвященная спасению людей, была впереди. И погибла, пытаясь спасти чью-то жизнь, вернуть дыхание, интубируя больного,

– написала Голубовская.

Доктор медицинских наук пожелала выздоровления всем пострадавшим в ужасном пожаре. А медикам посоветовала не терять оптимизм и оставаться сильными. Главное, чтобы трагедия не повторилась и виноватые были наказаны.

Что известно о погибшей Ольге Глеве?

Ольге Гливе было всего 26 лет. В 2020 году она завершила интернатуру Запорожского государственного медицинского университета. Медучреждение врач завершила с отличием. Данные на основе информации Ольге Гливе было всего 26 лет. В 2020 году она завершила интернатуру Запорожского государственного медицинского университета. Медучреждение врач завершила с отличием. Данные на основе информации Запорожского медицинского университета.

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