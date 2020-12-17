Оккупанты передали тело украинского военнослужащего: фото
Российские оккупанты уже передали тело погибшего украинского военнослужащего. Возвращение состоялось 17 декабря.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила соболезнования родным и близким погибшего. О трагедии сообщили на их фейсбук-странице.
К теме Сколько людей погибло за 7 лет агрессии России против Украины: заявление МИД
"Благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ", – отметили в ТКГ.
Причины смерти военнослужащего не указали. В то же время добавили, что их выясняют.
Также в ТКГ поблагодарили международных посредников и группе "Эвакуация 200" за помощь.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter