Российские оккупанты уже передали тело погибшего украинского военнослужащего. Возвращение состоялось 17 декабря.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила соболезнования родным и близким погибшего. О трагедии сообщили на их фейсбук-странице.

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"Благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ", – отметили в ТКГ.

Причины смерти военнослужащего не указали. В то же время добавили, что их выясняют.

Также в ТКГ поблагодарили международных посредников и группе "Эвакуация 200" за помощь.

Справка. В 2020 году в результате огня со стороны российских боевиков погибли по меньшей мере 70 военных. Список погибших можно прочитать здесь.