Трагедия с участием сына бизнесмена и политика Геннадия Корбана Льва произошла 5 января. Парень в компании подружки не справился с управлением и их квадроцикл упал в реку. Оба подростка погибли.

Предварительная причина гибели Льва Корбана – несчастный случай. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Собеседник издания заявил, что несчастный случай – это одна из главных версий аварии. Однако можно будет говорить уже после проведения ряда экспертиз.

Заметим, что 6 января правоохранители вытащили из квадроцикла тела сына Корбана и его подружки. Их нашли на дне реки Мокрая Сура. Полиция открыла производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Детали трагической аварии: главное

5 января сын бизнесмена Лев Корбан в компании подружки поехал кататься на квадроцикле у реки Мокрая Сура, что на Днепропетровщине. Однако дети домой так и не вернулись.

Мать девушки забила тревогу и позвонила в полицию. В тот же вечер правоохранители нашли баги Корбана, который лежал на дне реки вверх дном.

Предполагают, что они хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку.

Дети были прочно пристегнутыми ремнями безопасности, которые не смогли отцепить под водой.

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