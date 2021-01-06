Сын известного бизнесмена и политика Геннадия Корбана – Лев Корбан – погиб 5 января. По пока непроверенной информации, тело школьника и его одноклассницы нашли на дне реки.

Погиб сын Геннадия Корбана. Об этом написали в телеграмм-канале "Карточный Офис" 5 января. Сочувствие уже выразили бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский .

Читайте также На Львовщине автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнюю на тротуаре: фото

По информации из соцсетей, школьник вместе с одноклассницей поехал кататься на багги, но вскоре багги и тела двух детей обнаружили на дне реки.



Сообщение в телеграм-канале о гибели сына Корбана / Скриншот