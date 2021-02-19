Поездка Степанова в Индию может быть знаком о его отставке, – Стефанишина
Вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться еще 15 февраля, но этого не произошло. Поэтому министра здравоохранения Максима Степанова могут уволить с должности.
Источник:24 канал
Все, что происходит со Степановым – его личный провал. Такое мнение высказала в эфире нардеп из "Голоса", член профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.
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Степанова могут отправить в отставку
По ее словам, он уже "завалил" все процессы, в частности начало вакцинирования, программу тестирования и подготовку больниц. Она напомнила, что перед увольнением экс-главы Минздрава Зоряны Скалецкой, ее отправили в Новые Санжары.
Поэтому, возможно, это (поездка в Индию – 24 канал) шаг отчаяния и знак того, что наконец этого министра отправят в отставку,
– отметила Стефанишина.
"Летать в Индию ему нужно было летом, когда все страны мира проводили переговоры с производителями вакцины", – отметила нардеп.
Финальная точка в политической карьере
Постановление об увольнении Степанова, как она заметила, зарегистрировали еще летом. Тогда его подписали почти 100 народных депутатов.
"Думаю, что за пол года желание уволить этого министра у парламента увеличилось почти в 2 раза. Но сейчас решение принимает Банковая", – сказала Стефанишина.
Вакцинация, которая не происходит в Украине, должна стать финальной точкой в политической карьере Степанова,
– добавила депутат.
Кто должен возглавить Минздрав
Она отметила: "Министерство здравоохранения должен возглавить человек, который будет предпринимать эффективные шаги. Если бы фракция "Голос" была в монобольшинстве, то он "слетел бы со своего кресла" еще в апреле".
Член профильного комитета также подчеркнула, что сразу было понятно о неэффективности Степанова, который нацелен на коррумпированные схемы и которого "покрывают" на самом высоком политическом уровне.
"По моему мнению, даже табуретка будет эффективнее Степанова, потому что она не будет мешать. В Украине есть эффективные менеджеры, поэтому найти замену этому министру – не проблема".
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