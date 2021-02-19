Вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться еще 15 февраля, но этого не произошло. Поэтому министра здравоохранения Максима Степанова могут уволить с должности.

Все, что происходит со Степановым – его личный провал. Такое мнение высказала в эфире нардеп из "Голоса", член профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

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Степанова могут отправить в отставку

По ее словам, он уже "завалил" все процессы, в частности начало вакцинирования, программу тестирования и подготовку больниц. Она напомнила, что перед увольнением экс-главы Минздрава Зоряны Скалецкой, ее отправили в Новые Санжары.

Поэтому, возможно, это (поездка в Индию – 24 канал) шаг отчаяния и знак того, что наконец этого министра отправят в отставку,

– отметила Стефанишина.

"Летать в Индию ему нужно было летом, когда все страны мира проводили переговоры с производителями вакцины", – отметила нардеп.

Напомним! Максим Степанов вылетел 18 февраля в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса и привезти первую партию лично.

Финальная точка в политической карьере

Постановление об увольнении Степанова, как она заметила, зарегистрировали еще летом. Тогда его подписали почти 100 народных депутатов.

"Думаю, что за пол года желание уволить этого министра у парламента увеличилось почти в 2 раза. Но сейчас решение принимает Банковая", – сказала Стефанишина.

Вакцинация, которая не происходит в Украине, должна стать финальной точкой в политической карьере Степанова,

– добавила депутат.

Кто должен возглавить Минздрав

Она отметила: "Министерство здравоохранения должен возглавить человек, который будет предпринимать эффективные шаги. Если бы фракция "Голос" была в монобольшинстве, то он "слетел бы со своего кресла" еще в апреле".

Член профильного комитета также подчеркнула, что сразу было понятно о неэффективности Степанова, который нацелен на коррумпированные схемы и которого "покрывают" на самом высоком политическом уровне.

Отметим! Глава Минздрава заявил, что первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии, вскоре прибудет в Украину. Ожидают 500 тысяч доз этой вакцины.

"По моему мнению, даже табуретка будет эффективнее Степанова, потому что она не будет мешать. В Украине есть эффективные менеджеры, поэтому найти замену этому министру – не проблема".