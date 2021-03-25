Поезда в красной зоне: обновленная информация по областям
Недавно Кабмин изменил правила курсирования общественного транспорта и железнодорожных перевозок в красной зоне карантина. Если раньше перевозки по железной дороге были запрещены, сейчас во многих регионах из красной зоны их разрешают.
Источник:Укрзализныця
В Укрзализныце отметили внимательно следят за динамикой заболеваемости в регионах. Поэтому готовы к назначению спецрейсов и даже полному к восстановлению пассажирского сообщения.
Тем временем В Киеве, чтобы добраться домой, необходимо выстоять в огромной очереди: фото
Как курсируют поезда в красной зоне
Сейчас ограничения на железнодорожные перевозки не во всех областях действуют одинаково.
- Николаевская область: до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет. Впрочем, Укрзализныця предупреждает: внимательно следит за динамикой заболеваемости, поэтому ситуация может измениться.
- Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена. Это продлится минимум до 30 марта.
- Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки нет.
- Сумская область: ограничений высадки-посадки нет.
- Одесская область: ограничений высадки-посадки нет.
- Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадку-посадку в этих регионах продлено до 6 апреля.
Правительство изменило правила перевозок: что известно
- В Украине 22 марта Кабмин изменил правила курсирования общественного транспорта в красной зоне карантина.
- Ранее регулярные и нерегулярные перевозки в "красных" областях были полностью запрещены.
- Теперь местные власти региона, оказавшегося в красной зоне, сами решают: запрещать или разрешать перевозки.
- По их решениям будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон / инфографика 24 канала
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