Недавно Кабмин изменил правила курсирования общественного транспорта и железнодорожных перевозок в красной зоне карантина. Если раньше перевозки по железной дороге были запрещены, сейчас во многих регионах из красной зоны их разрешают.

В Укрзализныце отметили внимательно следят за динамикой заболеваемости в регионах. Поэтому готовы к назначению спецрейсов и даже полному к восстановлению пассажирского сообщения.

Тем временем В Киеве, чтобы добраться домой, необходимо выстоять в огромной очереди: фото

Как курсируют поезда в красной зоне

Сейчас ограничения на железнодорожные перевозки не во всех областях действуют одинаково.

Николаевская область : до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет. Впрочем, Укрзализныця предупреждает: внимательно следит за динамикой заболеваемости, поэтому ситуация может измениться.

: до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет. Впрочем, Укрзализныця предупреждает: внимательно следит за динамикой заболеваемости, поэтому ситуация может измениться. Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена. Это продлится минимум до 30 марта.

высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена. Это продлится минимум до 30 марта. Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки нет.

ограничений высадки-посадки нет. Сумская область: ограничений высадки-посадки нет.

ограничений высадки-посадки нет. Одесская область : ограничений высадки-посадки нет.

: ограничений высадки-посадки нет. Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадку-посадку в этих регионах продлено до 6 апреля.

Важно! В красной зоне карантина по состоянию на 25 марта такие регионы: Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская области.

Правительство изменило правила перевозок: что известно

В Украине 22 марта Кабмин изменил правила курсирования общественного транспорта в красной зоне карантина.

Ранее регулярные и нерегулярные перевозки в "красных" областях были полностью запрещены.

Теперь местные власти региона, оказавшегося в красной зоне, сами решают: запрещать или разрешать перевозки.

По их решениям будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.



Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон / инфографика 24 канала