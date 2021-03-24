Финансовые обороты Укрзализныци составляют несколько миллиардов долларов в год. В то же время она остается источником такой же масштабной коррупции, несмотря на все попытки провести реформы.

Украинская железная дорога является четвертой по объемам грузовых перевозок в Евразии после Китая, России и Индии. Она обеспечивает половину пассажирских перевозок внутри страны.

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Коррупционные схемы Укрзализныци

Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко считает, что в Укрзализныце есть несколько уровней, на которых происходит злоупотребление.

Начинается коррупция на уровне региональных филиалов, где сливают и воруют 10 – 15% дизельного топлива .

. Заканчивается государственными закупками. Власти проводят тендеры для одного участника.

Также незаконно зарабатывают на ремонте. На вагоноремонтных заводах монтируют краденые и бывшие в употреблении детали вместо оригинала, а цена платится, как за новые.

Есть 6 региональных филиалов. Вот пока эти маленькие "царства" существуют в нас не получится побороть мафию. Это удастся сделать, когда компанию разделят по вертикали,

– подчеркнул Лещенко.

Изменения в учреждении

Политические кланы, контролирующие потоки и схемы на железной дороге – меняются. Однако они продолжают использовать государственную компанию в собственных целях.

Одним из мощнейших бенефициаров ресурсов Укрзализныци считают компании олигарха Рината Ахметова. Общая сумма его интересов на Укрзализныце достигает 20 – 30 миллиардов гривен в год.

Весомость роли Ахметова

Например, можно рассмотреть льготные тарифы на перевозку железной руды предприятий Ахметова. Компаниям олигарха отдали почти половину рабочего парка полувагонов в аренду на 3 года по очень низким ценам.

Обратите внимание! Из-за этого вспыхнул скандал, следствием которого стало увольнение очередного председателя правления Владимира Жмака.

По словам основателя ОО "Zалізниця без корупції" Владимира Даценко, в 2015 и 2016 годах руководство Укрзализныци фактически прямо контролировалось Ахметовым.

Сейчас это возможно не прям такой контроль. Однако Ахметов – это самая влиятельная фигура и он просто так Укрзализныцю не отдаст,

– заметил Даценко.

Возможно ли что-то изменить

Объемы коррупции на Укрзализныце достигают таких масштабов, что в Антикоррупционном бюро есть целое подразделение детективов, которые занимаются исключительно этим предприятием, рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

По ее мнению, когда предприятие остается в государственном секторе экономики, оно никогда не будет лишено попытки политического влияния на финансовые ресурсы.

Я убеждена, что все-таки надо задумываться над тем, чтобы переводить Укрзализныцю в частный сектор, но с тем, чтобы государство получило возможности влияния,

– подчеркнула Щербан.

Монопольное положение Укрзализныци лишает ее необходимости конкурировать. Это привело к тому, что с 2006 года цели развития железнодорожного транспорта на предприятии практически не менялись.