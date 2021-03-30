Поезд, попавший в аварию на Днепропетровщине, полностью подняли
Железнодорожники подняли все вагоны поезда "Интерсити", который 29 марта сошел с рельсов в Днепропетровской области. Кран с пути должны были убрать до 21:00, после чего планировали восстановить движение по одному из 2 путей.
Источник:телеграм Укрзализныци
В компании отметили, что по состоянию на 18:18 все вагоны, которые перевернулись вблизи поселка Славгород, удалось поднять.
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Поезд подняли, работают над восстановлением движения
Каркас главного вагона во время подъема не повредили.
Восстановительный кран должны были убрать с пути до 21: 00. После этого планировали починить контактную сеть и открыть движение по одному из двух путей.
По информации Укрзализныци, поезд №731 с подвезенными к нему автобусом пассажирами отправился в 18:25 с задержкой 1 час 23 минуты.
А поезда №738, №70 и №69 прибудут с задержкой до 2 часов.
К слову, к ликвидации последствий аварии привлекали специалистов Hyundai Rotem. На месте инцидента они следили за минимизацией повреждений и подготовкой к скорейшему восстановлению вагонов.
Авария "Интерсити" на Днепропетровщине
- 29 марта у поселка Славгорода поезд "Интерсити" сошел с рельсов.
- Он двигался по маршруту Киев-Запорожье и не доехал до Запорожской станции лишь 50 километров.
- В поезде находились 88 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.
- По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить.
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