Железнодорожники подняли все вагоны поезда "Интерсити", который 29 марта сошел с рельсов в Днепропетровской области. Кран с пути должны были убрать до 21:00, после чего планировали восстановить движение по одному из 2 путей.

В компании отметили, что по состоянию на 18:18 все вагоны, которые перевернулись вблизи поселка Славгород, удалось поднять.

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Поезд подняли, работают над восстановлением движения

Каркас главного вагона во время подъема не повредили.

Восстановительный кран должны были убрать с пути до 21: 00. После этого планировали починить контактную сеть и открыть движение по одному из двух путей.

По информации Укрзализныци, поезд №731 с подвезенными к нему автобусом пассажирами отправился в 18:25 с задержкой 1 час 23 минуты.

А поезда №738, №70 и №69 прибудут с задержкой до 2 часов.

К слову, к ликвидации последствий аварии привлекали специалистов Hyundai Rotem. На месте инцидента они следили за минимизацией повреждений и подготовкой к скорейшему восстановлению вагонов.

Авария "Интерсити" на Днепропетровщине