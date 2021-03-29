В Днепропетровской области, возле поселка Славгород, сошел с рельсов поезд "Интерсити" "Киев – Запорожье". По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить.

Произошло это из-за повреждения рельсов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель филиала Укрзализныци Александр Перцовский.

Напомним На Днепропетровщине сошел с рельсов "Интерсити" Киев – Запорожье: видео

Почему "Интерсити" сошел с рельсов

Машинист поезда "Киев – Запорожье" немедленно остановил поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так.

Есть предыдущий комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет изучать на месте комиссия во всех деталях, – рассказал Перцовский.

То, что машинист сразу среагировал на повреждение путей – один из факторов, который позволил обойтись без жертв, подчеркнул глава филиала Укрзализныци.

Поезд сошел с рельсов: смотрите видео с места происшествия

Поезд сошел с рельсов возле Запорожья: что известно