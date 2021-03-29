Поезд "Интерсити" под Запорожьем сошел с рельсов: назвали предварительную причину
В Днепропетровской области, возле поселка Славгород, сошел с рельсов поезд "Интерсити" "Киев – Запорожье". По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить.
Источник:24 канал
Произошло это из-за повреждения рельсов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель филиала Укрзализныци Александр Перцовский.
Напомним На Днепропетровщине сошел с рельсов "Интерсити" Киев – Запорожье: видео
Почему "Интерсити" сошел с рельсов
Машинист поезда "Киев – Запорожье" немедленно остановил поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так.
Есть предыдущий комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет изучать на месте комиссия во всех деталях, – рассказал Перцовский.
То, что машинист сразу среагировал на повреждение путей – один из факторов, который позволил обойтись без жертв, подчеркнул глава филиала Укрзализныци.
Поезд сошел с рельсов: смотрите видео с места происшествия
Поезд сошел с рельсов возле Запорожья: что известно
- Около 15 часов 29 марта поезд из Киева сошел с рельсов.
- Он не доехал до конечной станции в Запорожье только 50 километров.
- С рельсов сошли 6 из 9 вагонов Hyundai: в них находились 88 пассажиров.
- Никто из людей во время инцидента не пострадал.
- После того, как это случилось, Укрзализныця начала решать вопрос довоза пассажиров.
Поделиться новостью