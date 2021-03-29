Разбили окно и голову пассажирке: на Харьковщине поезд забросали камнями – фото
В Харьковской области утром 28 марта забросали камнями поезд. Один из камней разбил окно и попал в голову пассажирке. Ей понадобилась медицинская помощь.
Инцидент произошел примерно в 8 часов утра. Камни бросали в вагон поезда Харьков – Славянск на перегоне Мерефа – Борки. Об этом сообщил пользователь Иван Руденко.
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Другие детали инцидента
После того как камень рикошетом влетел женщине в голову, у нее под волосами образовалась рана. То есть кроме ушиба было и кровотечение.
Сейчас лежит, тошнота, кружится голова. Первую помощь оказал самостоятельно. Еще шапка смягчила удар, а так бы голову проломило,
– написал один из пассажиров.
Голова пассажирки после удара камнем / Фото Иван Руденко
Кто бросал камни в вагон – неизвестно. Сейчас журналисты 24 канала выясняют детали в полиции и в управлении "Южной железной дороги".
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