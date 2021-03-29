В Харьковской области утром 28 марта забросали камнями поезд. Один из камней разбил окно и попал в голову пассажирке. Ей понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел примерно в 8 часов утра. Камни бросали в вагон поезда Харьков – Славянск на перегоне Мерефа – Борки. Об этом сообщил пользователь Иван Руденко.

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Другие детали инцидента

После того как камень рикошетом влетел женщине в голову, у нее под волосами образовалась рана. То есть кроме ушиба было и кровотечение.

Сейчас лежит, тошнота, кружится голова. Первую помощь оказал самостоятельно. Еще шапка смягчила удар, а так бы голову проломило,

– написал один из пассажиров.



Голова пассажирки после удара камнем / Фото Иван Руденко

Кто бросал камни в вагон – неизвестно. Сейчас журналисты 24 канала выясняют детали в полиции и в управлении "Южной железной дороги".

Обратите внимание! 8 марта 2020 года неизвестные забросали камнями окна поезда, следовавшего из Львова в Москву. Пассажиры сняли видео, как один из камней попал в окно вагона. Тогда никто не пострадал.