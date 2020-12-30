Зеленский может посетить инаугурацию Байдена: детали
Украинский президент Владимир Зеленский может посетить инаугурацию нового американского лидера Джо Байдена. Впрочем, сейчас в США еще окончательно не определились с форматом инаугурации.
Сейчас речь идет об определении формата соответствующих мероприятий. Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал в интервью Интерфаксу.
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Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации,
– пояснил дипломат.
Он рассказал, что когда ситуация это позволит, то украинская дипломатия сейчас работает над тем, чтобы украинская власть как можно скорее наладила контакты с новой американской властью.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, ведутся ли сейчас переговоры о визите Владимира Зеленского на инаугурацию в США, Евгений Енин ответил утвердительно.
Когда состоится инаугурация Байдена:
- Джозеф Байден уже фактически гарантировал себе победу на президентских выборах в США. Большинство представителей коллегии выборщиков проголосовали за него.
- Результаты этого голосования 6 января еще должен утвердить Конгресс США, а вот сама инаугурация должна состояться 20 января – это традиционная дата в американской политической культуре.
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