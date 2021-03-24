В Одессе 24 марта задержали подозреваемого в поджоге авто сотрудника следственного изолятора, который случился еще в сентябре 2020 года. Он во всем признался, но свои действия объяснять отказался.

Подозреваемого задержали сотрудники Малиновского отделения полиции в Одессе. Как именно вышли на его след – не сообщают.

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Подробнее о поджоге

Сам инцидент произошел 14 сентября, с тех пор подозреваемого разыскивали. Им оказался житель Одессы, которому примерно 20 лет (родился в 2000 году).

Следователи считают, что он пришел ночью на стоянку следственного изолятора на улице Люстдорфской и поджег. Тогда этим автомобилем пользовался заместитель руководителя изолятора по коммунально-бытовому обеспечению. Насколько большим оказался причиненный вред – неизвестно.

Какое наказание возможно за такие действия

Правоохранители объявили ему подозрение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Сейчас злоумышленнику избирают меру пресечения. Ему грозит от 3 до 15 лет заключения.

Обратите внимание! В Бердянске 9 марта оскорбленный мужчина пытался поджечь кабинет руководителя строительного магазина облив его бензином. Так он хотел напугать работодателя за свое увольнение.