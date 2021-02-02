Отомстил владельцу: поджигатель "эпицентра" объяснил, почему устроил пожар – видео
Полицейские допросили 37-летнего мужчину, которого задержали за поджог "Эпицентра" в Первомайске. Злоумышленник в содеянном признался, однако его показания не являются адекватными.
Источник: полиция Николаевской области
Злоумышленнику грозит долгий срок заключения и даже пожизненное. Если его признают виновным и вообще подсудимым.
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Сейчас правоохранители квалифицировали преступление как покушение на умышленное убийство и уничтожение или повреждение имущества.
Месть владельцу "Эпицентра"
Во время допроса мужчина заявил, что пытался таким образом свести счеты с владельцем торговой сети, которым является нардеп Александр Герега
С парламентарием-предпринимателем Палий якобы когда-то был знаком.
Владелец настоящий отрезал уши, носы у женщин. Замораживал все, да отправлял в Европу. Я с ним знаком, но как он выглядит сейчас, не знаю. Он мог сделать "пластику",
– рассказал злоумышленник во время допроса.
Пока неизвестно, страдает ли злоумышленник какими-то психическими расстройствами.
Вскоре суд будет избирать задержанному меру пресечения.
Смотрите видео с допросом поджигателя "Эпицентра" в Первомайске:
Что известно о пожаре в "Эпицентре"
- 2 февраля злоумышленник пришел в гипермаркет с топором и канистрой с бензином.
- Мужчина ранил охранников, разлил внутри помещения горючее и устроил пожар.
- Пострадавших работников охраны госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
- Спасатели успешно провели эвакуацию всех сотрудников и клиентов заведения и за несколько часов потушили сильный пожар.
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