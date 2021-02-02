Полицейские допросили 37-летнего мужчину, которого задержали за поджог "Эпицентра" в Первомайске. Злоумышленник в содеянном признался, однако его показания не являются адекватными.

Источник: полиция Николаевской области

Злоумышленнику грозит долгий срок заключения и даже пожизненное. Если его признают виновным и вообще подсудимым.

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Сейчас правоохранители квалифицировали преступление как покушение на умышленное убийство и уничтожение или повреждение имущества.

Месть владельцу "Эпицентра"

Во время допроса мужчина заявил, что пытался таким образом свести счеты с владельцем торговой сети, которым является нардеп Александр Герега

С парламентарием-предпринимателем Палий якобы когда-то был знаком.

Владелец настоящий отрезал уши, носы у женщин. Замораживал все, да отправлял в Европу. Я с ним знаком, но как он выглядит сейчас, не знаю. Он мог сделать "пластику",

– рассказал злоумышленник во время допроса.

Пока неизвестно, страдает ли злоумышленник какими-то психическими расстройствами.

Вскоре суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Смотрите видео с допросом поджигателя "Эпицентра" в Первомайске:

Что известно о пожаре в "Эпицентре"