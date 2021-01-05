В урочище Гурбы в Здолбуновском районе восстанавливают старинную крыивку УПА. Работы обещают закончить к весне 2021 года.

Убежище Украинской повстанческой армии решили реконструировать на Ровненщине. В урочище Гурбы в Здолбуновском районе – на территории местного монастыря. Именно там в 1944 году состоялся крупнейший бой войск НКВД и УПА. Больше в материале 24 канала.

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Что случилось с крыивкой

10 лет назад местные активисты отстроили один из убежищ. Однако, со временем навещать его стало опасно. Стены покрыла плесень, древесина протрухла.



Крыивка в урочище Гурбы / Фото с официального сайта монастыря

Как рассказал отец Онуфрий, настоятель Свято-Воскресенского мужского монастыря, с 2018 года в тайнике начали рушиться стены. Впоследствии, начал прогибаться потолок, поэтому его пришлось закрыть для посетителей.

Что изменится после ремонта

Чтобы восстановить тайник, его отдали на баланс Здолбуновского краеведческого музея. Работы начали весной 2020 года, на них потратили уже около миллиона гривен.

Она имеет железобетонную основу, дерево стилизованное. Крыивка теперь напоминает бункер и имеет два входа,

– отметил директор Здолбуновского историко-краеведческого музея Олег Тищенко.

Крыивка стала значительно выше, в планах – установить там декоративную буржуйку. Ведь настоящую, как прежде, не разрешают противопожарные правила. Достроенная крыивка станет полноценным выставочным залом, пояснили в музее.

Экспонаты, представленные в тайнике на Ровненщине / Фото с официального сайта монастыря

Как и раньше, там есть спальня, кухня и штабная часть. Некоторые экспонаты крыивки уже перевезли из музея. Однако большинство еще ждут в музее.

Есть старинные иконы еще с тех времен, с 1948 года, экспонаты, которые нашли в земле...

– заметил отец Онуфрий.

Для посетителей тайник откроют уже весной 2021 года. Приобщиться к восстановлению исторического места может каждый, кто имеет касательные вещи тех времен.