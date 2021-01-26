Дома подтоплены, машины плавают по улицам: последствия непогоды на Закарпатье – видео
На Закарпатье из-за значительного количества осадков и недостаточной пропускной способности ливневых канав подтопило десятки домов. Больше всего пострадали жители Ужгорода.
Источник: ГСЧС
Ливневые канавы не могут выполнять свои функции из-за захламленности водоотводных коммуникаций. А это из-за сильных осадков 25 января привело к подтоплениям на Закарпатье.
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Какие населенные пункты пострадали
- Ужгородский район, село Глубокое, улица Центральная: там подтопило 2 дома. Спасатели откачали 80 метров кубических воды.
- Село Оноковцы, улица Тупиковая: пострадали 2 дома. Там откачали 70 метров кубических воды.
- В Ужгороде подтопило 30 домов, среди которых 7 – подвальные помещения жилых домов. Чрезвычайники откачали 1 460 метров кубических воды, привлекая 4 единицы техники.
Что говорят местные жители
Люди публикуют в соцсетях видео с затопленными улицами Ужгорода. На них заметно, как автомобили буквально плавают по дороге.
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