На Закарпатье из-за значительного количества осадков и недостаточной пропускной способности ливневых канав подтопило десятки домов. Больше всего пострадали жители Ужгорода.

Источник: ГСЧС

Ливневые канавы не могут выполнять свои функции из-за захламленности водоотводных коммуникаций. А это из-за сильных осадков 25 января привело к подтоплениям на Закарпатье.

Читайте также Из-за порывов ветра: в Киеве решили приспустить главный флаг Украины

Какие населенные пункты пострадали

Ужгородский район, село Глубокое, улица Центральная: там подтопило 2 дома. Спасатели откачали 80 метров кубических воды.

улица Центральная: там подтопило 2 дома. Спасатели откачали 80 метров кубических воды. Село Оноковцы, улица Тупиковая: пострадали 2 дома. Там откачали 70 метров кубических воды.

улица Тупиковая: пострадали 2 дома. Там откачали 70 метров кубических воды. В Ужгороде подтопило 30 домов, среди которых 7 – подвальные помещения жилых домов. Чрезвычайники откачали 1 460 метров кубических воды, привлекая 4 единицы техники.

Что говорят местные жители

Люди публикуют в соцсетях видео с затопленными улицами Ужгорода. На них заметно, как автомобили буквально плавают по дороге.

Важно! Синоптики прогнозируют 26 января метели и гололедицу. Непогода может обесточить многие населенные пункты в разных областях.

Последствия непогоды в Ужгороде: смотрите видео

Затопленные населенные пункты на Закарпатье: на видео присутствует нецензурная лексика (18+)