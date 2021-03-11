На Донбассе 14 февраля 3 военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику инженерной службы воинской части. Его подозревают в халатном отношении к службе.

В ГБР отметили, что прилагают все усилия для раскрытия обстоятельств смерти военнослужащих на контролируемой территории.

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Что уже сделали следователи ГБР

провели неотложные осмотры места происшествия с привлечением саперов;

допросили более 60 человек;

назначили и изучили выводы 15 экспертиз, среди которых военная, взрывотехническая, судебно-медицинская, иммунологические, баллистические, судебно-биологические.

С учетом полученных доказательств уже сообщено первое подозрение, расследование всех обстоятельств происшествия продолжается,

– говорится в сообщении.

Кому сообщили о подозрении

В халатном отношении к службе, которое повлекло тяжкие последствия, подозревают начальника инженерной службы воинской части.

По данным досудебного расследования, 27-летний мужчина достоверно знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на асфальтированной дороге на территории ответственности воинской части.

Однако он не принял надлежащих мер, чтобы обозначить или оградить место, где расположены боеприпасы, а также не обеспечил разминирования.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 7 лет заключения.

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Что известно о трагическом инциденте