Покупка пропагандистских каналов "112 Украина" и NewsOne обошлась соратникам Виктора Медведчука в 103 миллиона гривен. Такие деньги Тарас Козак получил из кипрских оффшоров, принадлежащих его гражданской жене Наталии Лавренюк. По словам самого Медведчука, она является подругой его избранницы Оксаны Марченко.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Зеленський ввів 2 лютого персональні санкції проти народного депутата від "Опозиційна платформа – за життя" Тараса Козака. Це стало підставою для вимкнення телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZІK, що були основним рупором кремлівської пропаганди в Україні.

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Гроші Тараса Козак взяв в офшорній компанії власної цивільної дружини через банки в Росії та Білорусі. На ту ж офшорку записана частка нафтового бізнесу Віктора Медведчука в Росії. Все це схоже на перекладання грошей з однієї кишені в іншу, при тому обидві кишені не українські.

Хто такий Тарас Козак

В Центрі протидії корупції ми дослідили тонну фінансових документів і детально розслідували всю ці історію. Зараз же переповім вам найважливіше з того розслідування.



Тарас Козак / Фото з Ліга.нет

Біографія Козака

Почнемо з того, хто взагалі такий цей Тарас Козак і чи він, часом, "козачок не засланий".

Козак з 1993 по 2010 року пропрацював в податковій та митниці. В податковій Львова він працював разом з Сергієм Медведчуком, братом Віктора Медведчука.

братом Віктора Медведчука. Пізніше Медведчук, бувши головою Адміністрації Кучми, просунув Козака керівником регіональної митниці. У 2010 році Козак став депутатом Львівської облради та заступником керівника громадської організації, яку тоді очолював Віктор Медведчук.

У 2014 році Козак обирався вже народним депутатом, звичайно від "Опозиційного Блоку". У першій доступній декларації він вказує трішки більше мільйона гривень доходів, переважно – зарплата.

З такими офіційними статками ексмитник і податківець заходив у Верховну Раду служити народові України, проте депутатство разюче відобразилося на його майновому стані.

Приріст доходів

В останній поданій щорічній декларації Козак декларує отримання дивідендів за 2019 рік на вражаючу суму – 237 мільйонів гривень. Це майже у 3000 рази більше, ніж в 2013 році. При цьому його зарплата особливо не змінилася, а заощаджень у Козака суттєво побільшало.

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Майже 700 тисяч гривень в 2013 році виросли до майже 240 мільйонів в 2019 році, це більше у 350 разів. Щоправда, зберігає депутат ці гроші в Білорусії, а не в Україні.

Звідки в нього гроші

Постає логічне питання. Де всі ці гроші взяв народний депутат Козак? Так от. Багатомільйонні доходи він отримує у вигляді дивідендів від своєї кіпрської фірми Turul Investments Limited.

У 2017 році Козак декларує отримання від неї 36 мільйонів гривень.

У 2018 році – 128 мільйонів гривень.

Вже у 2019 році він отримав 237 мільйонів гривень.

Річ у тім, що ще до 2015 року ця кампанія була збитковою і виконувала транзитну роль для мільйонів доларів від сумнівних офшорок. Наприклад, одна з них і постачала на державні компанії контрабандне вугілля з окупованих територій.

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У 2016 році найбільшим доходом Козака був подарунок від брата у вигляді авто Audi ціною 2 мільйони гривень. Вже у 2017 році від збиткової офшорки йому "прилітає" 36 мільйонів дивідендами!

Постає логічне питання: звідки, у довший час, збиткових кіпрських офшорок такі гроші? Ви здивуєтеся – вони ці гроші позичили, але пустили не в, скажімо, розвиток бізнесу, а тупо віддали Козаку дивідендами.

Кому не шкода грошей для Козака

Хто позичив на таке гроші й, фактично, подарував Козаку ці мільйони? Відкриваємо аудиторський звіт однієї з компаній і ось тут все відкривається.

З 2016 року бенефіціарним власником цієї офшорки є Наталія Лавренюк. Ця пані – цивільна дружина Тараса Козака. Та, яка, до речі, має квартиру на 600 квадратних метрів ціною 13 мільйонів доларів у пішій доступності від Кремля.



Цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк / Фото з "Миротворець"

У сухому залишку: "золоті яйця" у вигляді багатомільйонних дивідендів народному депутату Козаку приносить його цивільна дружина. Останню він завбачливо "забуває" декларувати.



Мабуть, ви хочете запитати, а де в цієї пані беруться сотні мільйонів, які вона через мережу офшорок надсилає чоловікові? На це частково відповіли журналісти "Схем", розслідуючи нафтовий бізнес дружини Віктора Медведчука. Власне в інтерв'ю "Схемам" сам Медведчук називає Наталію Лавренюк (дружину Козака) "подругой моей жены".



Дружина Віктора Медведчука / Фото з фейсбук-сторінки Оксани Марченко

Читайте про повне розслідування і дивіться відео "Схем" за посиланням.

Видобуток Російської нафти

Отже, дружини Медведчука і Козака організували собі підробіток – видобувають нафту в Росії. Простенький такий бізнес, як салон педикюру відкрити. Будь-яка українська домогосподарка зможе. Ви не знали?

Не вірите, що все так просто? От і я не вірю. Я переконаний, що все це – брудні російські нафтові гроші для Медведчука і його друзів. Гроші, за які вони збудували в Україні машину російської пропаганди. Машину, яка просто Україну знищувала з середини.

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Як я вам вже казав, ми в Центрі протидії корупції зробимо все можливе, щоб відрізати Медведчука і його російських друзів від фінансової системи світу.

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Санкції РНБО щодо Козака / Інфографіка 24 каналу