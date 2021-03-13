В Ровненской области 12 марта произошло страшное ДТП. Водитель, которому было 16 лет, влетел в дерево. К сожалению он погиб, а другие дети в авто пострадали.

Авария произошла вечером между селами Антоновка и Нетреба в Варасском районе. Читайте также На Хмельнитчине рейсовый автобус столкнулся с легковушкой: много пострадавших Как произошло ДТП Водитель Audi А6 не выбрал безопасной скорости движения, поэтому не справился с управлением и съехал с дороги и врезался в дерево. Подросток за рулем погиб на месте. Что известно о пострадавших В машине было 3 пассажира, все пострадали. Сейчас они находятся в реанимации.

У 14-летней девушки и 16-летнего парня обнаружили политравму. У еще одной 15-летней пассажирки диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ей пришлось ампутировать палец руки.

Все трое детей являются школьниками Малых и Больших Цепцевичей. Почему несовершеннолетние ездили на машине Предварительно известно, что школьники решили покататься. Авто принадлежит родственнику погибшего парня. Следователи начали досудебное расследование. Обстоятельства выясняют.