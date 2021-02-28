У девушки из Кривого Рога, которую накануне жестоко избили сверстники, подозревают сотрясение мозга. Она находится в неврологическом отделении городской больницы.

Подробности об инциденте рассказала мать потерпевшей. По ее словам, 26 февраля дочь заплаканная пришла домой. Пришлось убеждать ее рассказать, что случилось.

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Потерпевшая – в больнице

Школьница пояснила, что ее избили сверстники, и сказала, что болит голова. После этого мать с 15-летней дочерью поехали в полицию, чтобы написать заявление на обидчиц.

На следующий день состояние девочки не улучшилось, она жаловалась не только на головную боль, но и на тошноту. Поэтому мать отвезла ребенка в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Что известно об инциденте

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на территории Металлургического района между ученицами 10 класса. 15-летняя девушка получила легкие телесные повреждения.

Как пишет "Первый городской", за кадром находились еще и юноша, который снимал все на видео. По предварительной информации, конфликт между девушками вспыхнул именно из-за парня.

Правоохранители сообщили, что удалось установить личности всех, кто принимал участие в конфликте. Они уже открыли уголовное производство по умышленному нанесению легких телесных повреждений.