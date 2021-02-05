Анестезиолог Ольга Глива, которая погибла во время пожара в запорожской больнице, могла работать по более 30 часов. Врач очень любила свою работу, поэтому часто оставалась сверхурочно.

Подробности о погибшем 26-летней враче рассказала ее подруга Екатерина.

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Профессии отдавала всю себя

После 24-часовой смены Ольга могла остаться еще на 7–8 часов на работе. О своих пациентах думала даже дома.

"Когда-то у нее лежала молодая 26-летняя девочка в достаточно тяжелом состоянии. Ольга очень переживала за нее. Даже в выходные звонила коллегам и спрашивала, как эта девушка, как она себя чувствует", – рассказала Екатерина.

Подруга вспоминает Ольгу как жизнерадостную и компанейскую девушку. Врач умела красиво рисовать, она любила поэзию и театр. Места ее силы, по словам Екатерины, – Запорожский порт и Смотровая площадка возле Городского дворца творчества, с которой открывается красивый вид на Хортицу.

Оля – эстет до костей мозга. Она пыталась фотографировать какие-то красивые закаты, рассветы. Этот человек любил рассветы. Она любила утро. Она могла проснуться очень рано, чтобы увидеть и сфотографировать рассвет и лечь спать дальше,

– вспоминает подруга погибшей.

Потом девушка просыпалась и шла на работу. В день пожара она была на дежурстве.

Обратите внимание! Ольга только в 2020 году окончила интернатуру Запорожского медицинского университета. Когда в больнице возник пожар, врач пыталась спасти пациента.