Российские спецслужбы имеют целые подразделения, занимающиеся кибератаками против Украины
Работники российских спецслужб формируют отдельные подразделения, которые устраивают кибератаки на территории Украины. СБУ уже сформировала доказательную базу таких преступлений.
Источник:"Радио Свобода"
Глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что кибератаки носят деструктивный характер для информационного пространства украинцев. Об этом он сказал в рамках форума "Украина 30. Культура и СМИ. Туризм".
К теме СБУ разоблачила в Киеве 18 тысяч аккаунтов пророссийской ботофермы
Есть определенные подразделения, специализация которых – именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плану, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит,
– сказал Витюк.
За 2020 год работники СБУ
- заблокировали 2,5 тысячи сообществ в соцсетях, некоторые из них имели миллионные аудитории;
- ликвидировали более 20 ботоферм с мощностью более 60 тысяч аккаунтов;
- нейтрализовали более 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов государственной власти.
Дополнительно сотрудники Службы безопасности объявили о подозрениях некоторым блогерам и организаторам телеграм-каналов. Предварительно их обвиняют в государственной измене и нарушении равноправия граждан.
Поделиться новостью