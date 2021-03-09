Работники российских спецслужб формируют отдельные подразделения, которые устраивают кибератаки на территории Украины. СБУ уже сформировала доказательную базу таких преступлений.

Глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что кибератаки носят деструктивный характер для информационного пространства украинцев. Об этом он сказал в рамках форума "Украина 30. Культура и СМИ. Туризм".

К теме СБУ разоблачила в Киеве 18 тысяч аккаунтов пророссийской ботофермы

Есть определенные подразделения, специализация которых – именно Украина. То есть это их работа, люди за это получают заработную плану, другие средства: это могут быть государственные и негосударственные медиаресурсы. Есть конкретная сила, которая сегодня нам противостоит,

– сказал Витюк.

За 2020 год работники СБУ

заблокировали 2,5 тысячи сообществ в соцсетях, некоторые из них имели миллионные аудитории;

ликвидировали более 20 ботоферм с мощностью более 60 тысяч аккаунтов;

нейтрализовали более 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов государственной власти.

Дополнительно сотрудники Службы безопасности объявили о подозрениях некоторым блогерам и организаторам телеграм-каналов. Предварительно их обвиняют в государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Обратите внимание! В конце февраля 2021 года зафиксировали массовую кибератаку на Совет национальной безопасности и обороны из России. Из-за этого пострадала система документооборота госорганов.