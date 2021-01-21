В истории спецслужб секретность является залогом успеха. Чем дольше удается оставаться незаметным, тем больше шансов на удачное выполнение заданий.

В этой истории речь пойдет о тех, кто достигал успеха благодаря популярности. В частности, все началось в мае 2011 года, когда впервые прозвучала фраза "Копье Нептуна". Подробнее – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

Что известно о бойцах SEAL

Для гражданских людей Копье Нептуна было лишь красивым названием операции по ликвидации человека, которого в США считали лютым врагом – Осамы бен Ладена. В то же время для военных это означало новую страницу в истории. Тогда планку подняли очень высоко.

В частности, это сделали бойцы SEAL – команды №6, которую еще называли морскими котиками. Речь идет об основном тактическом подразделении Сил специальных операций ВМС США. Их создали для диверсий, подрывной деятельности и дестабилизации вражеских сил еще в 60-х годах ХХ века. Впрочем, говорить о них начали только после убийства террористического лидера. Тогда всех интересовали лишь 2 вопроса: кто такие SEAL и как туда попасть.

Я был шокирован, когда впервые увидел команду SEAL 6. Это странно, я видел и отдел специальных операций, другие подразделения SEAL, но никогда не видел и не слышал ничего о команде №6,

– рассказывал бывший член Team Six Райан Зинке Лексус.

К теме Бежал из-под носа КГБ: как двойной агент спас мир от Третьей мировой

История подразделения SEAL началась во времена Второй мировой войны. Точнее, все образовалось из команды Underwater Demolition Team, или UTD. Это был небольшой отряд водолазов-подрывников, которые во время высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года помогли изменить ход боя.

Дело в том, что на береговой линии и недалеко от самого берега гитлеровские силы расставили фортификационные сооружения, которые делали невозможным шансы союзной техники и кораблей на штурм. Однако в ход пошли водолазы: их маневренность и умение расставлять бомбы под водой помогли обезвредить нацистские ловушки и препятствия. Это позволило успешно встать на берег не только военным, но и бронетехнике.

Ликвидация "Бельгийских ворот"

Одним из ключевых достижений была ликвидация "Бельгийских ворот" – металлического сооружения, перекрывающего дорогу для транспорта. Гитлеровцы выставили ее прямо перед водой, чтобы помешать движению.

Водолазы выяснили, что для того, чтобы обезвредить такое заграждение, в четко определенных местах надо заложить 16 зарядов взрывчатки. Если все сделать правильно, то металлическая конструкция сложится в одну плоскость и по ней сможет проехать танк. Так и случилось. Преодолев гитлеровские стену, нормандская высадка закончилась победой союзников. Тогда же в США поняли, что водолазы крайне необходимы в рядах американских военных.

Читайте также Инструмент для убийства: на кого охотилась спецслужба UDBA в Югославии

Впервые о создании специализированного подразделения в США заговорили в 1961 году. Президент Джон Кеннеди приказал начать работу над организацией ведомства, которое могло бы заниматься диверсионной работой на территории потенциальных врагов страны в случае агрессии. В первую очередь говорилось об СССР, Кубе и Вьетнаме.

Вопрос войны, разгоревшейся в Юго-Восточной Азии, был занозой для американского правительства. Через год президент получил план, который заложил фундамент SEAL. Так, в 1962 году появилось новое ведомство. SEAL, кстати, имеет расшифровку: 2 первые буквы означают море, A – воздух, L – земля. Эти 3 определения символизируют специфику работы подразделения.

Первые боевые задачи SEAL

Через 10 дней после создания, SEAL отправили на первые боевые задачи. Все происходило в 1962 году во Вьетнаме. Горячую точку военное командование США тогда рассматривало как отличный метод обучения будущих коммандос. Тем не менее, в открытый бой спецназовцев никто не пускал.

Сначала они занимались сбором разведданных, анализировали ситуацию и проводили тренировки армии Вьетнамской Республики. Прежде всего, тренировочные курсы касались методики десантирования и ведения партизанской войны. Начиная с 1966 года "котики" работали как самостоятельные единицы и проводили диверсионные задания. Сотрудничая с ЦРУ, они занимались поиском и ликвидацией партизанского движения Вьетконга. При этом из всех солдат и подразделений, что Пентагон отправил во Вьетнам, количество SEAL не превышало 300 человек.

Во Вьетнаме их называли людьми с зелеными лицами. Они внезапно выныривали из-под земли в зеленом камуфлированном костюме, чтобы уничтожить врага,

– вспоминал писатель Дуглас Уоллер Лексус.

К теме Самая мощная частная армия мира: впечатляющие факты о Blackwater в США

После Вьетнама бойцы SEAL имели много мощных операций и командировок. Впрочем, к началу 2000 года все их задачи направляли для оттачивания навыков в бою. Каждое из подразделений тренировали в соответствии со спецификой задач, которые они должны выполнять в определенном регионе.

Однако была одна тренировочная база, которую должны были пройти абсолютно все морские котики – плавание, десантирование и наземные бои. Специализация SEAl позволяла этим спецназовцам присутствовать во всех конфликтах, где участвовала американская армия. Они выполняли самые разнообразные задания, начиная со сбора разведданных и заканчивая наведением артиллерийского огня.

Боевое крещение бойцов

Боевое крещение бойцы SEAL проходили в Афганистане. Туда их отправили вместе с десятками тысяч американских военных в 2001 году из-за начала операции "Непокоренная свобода". Это глобальный поход США и союзников против терроризма после терактов 11 сентября 2001 года. Афганистан превратился в настоящее испытание, ведь это именно та страна, где террористов не удивишь внезапной высадкой с вертолета.

Наступательную операцию с колонной техники тоже было довольно трудно осуществить – не позволял ландшафт. В то же время "зайти с моря", как это любили делать морские котики, было невозможно по географическим причинам.

Командировка в Афганистан была довольно сюрреалистичной. Очень странное ощущение – ты вроде и готов, но там все совсем иначе. Ты понимаешь, что все слезы и пот, которые потратил на подготовку, можно проверить в реальных условиях,

– вспоминал бывший спецназовец.

Процесс отбора и тренировки

Членами команды SEAL могли стать только мужчины, граждане США в возрасте от 18 до 28 лет. Все желающие были вынуждены пройти строгую физическую проверку с марш-бросками, забегами на скорость, отжиманиями, экзаменом на владение оружием и значительным количеством физических упражнений. После того, как человек доказал, что имеет физическую возможность учиться, окончательный вывод делал психолог. Самый главный экзамен – ментальный. Если человек эмоционально стабилен, уравновешен и умеет без паники выкручиваться из непредвиденных ситуаций, его радушно приветствовали. Если же нет, то ему не помогала ни одна физическая подготовка.