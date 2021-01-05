После Первой мировой войны сильные мира сего начали разработку биологического и химического оружия. Одними из первых стали японцы. Уже после начала войны с Китаем под патронатом высшего военного руководства начало работать Подразделение 731. Его медики ставили опыты и испытывали различные яды на приговоренных к смертной казни узниках и военнопленных.

В стенах секретных лабораторий подопытным кололи прививки с гонореей и сифилисом, исследователи разрезали их тела изучая влияние болезней и вирусов на организм. Так японцы готовились к химической бомбардировке Китая. Об этом – в программе "Конфликты" на 24 канале.

Первая часть Выстреливали глаза и кололи инфекции: как японские ученые ставили опыты на пленных военных

Биологическое оружие

Под руководством японского микробиолога Широ Ишии исследования биологического оружия стали приоритетом для страны. Его планировали использовать не только против Поднебесной, но и Советского Союза и США. Ученых интересовали различные болезни. Как их создать, как их контролировать и как доставить в нужную точку на поле битвы?

Протестировав вирусы в своих лабораториях ученые из 731 подразделения начали понемногу выводить патогены за пределы исследовательского комплекса. Например, поселяли бактерии болезни или вирусы в конфеты. Потом уже "инфицированные" сладости японские солдаты раздавали китайским детям на улицах.



Жертвами стали дети / Фото International

Смерть забирала сначала ребенка, потом всю семью инфицированного. Потом их соседей и так далее, распространяясь по городу с геометрической прогрессией. Преимущество такой тактики было в том, что гражданские и не подозревали что стали жертвами биологической атаки. Да и к тому же гонорея, сифилис, или дифтерия не были хорошо исследованы. Большинство зараженных умирали от безысходности и без должной помощи.

Казнь людей и "доставка" инфекций

Подразделению 731 было приказано казнить тех людей. Чтобы эффективно применить уже исследованные вирусы, нужно было разработать методы и способы доставки. Ученые начали тестировать свои разработки на животных. Например, изначально планировалось доставлять чуму дворовыми собаками. Но они изобрели простой и надежный метод.

Разрабатывались бактерии чумных микробов. Когда их изобрели, начали думать как бы их можно было применить. Тогда в ход пошло разведение лабораторных блох. Планировалось насадить их на крыс. Потом крыс должны были выпустить на волю, а дальше все пошло бы своим ходом,

– рассказал бывший член Подразделения 731.

Часть зараженных блох планировали сбросить с помощью воздушного шара над позициями американцев. Однако, план провалился. Ведь пулю было видно за несколько километров, а неизвестный летящий объект возле военной базы американцы со стопроцентной вероятностью ликвидировали бы.

Масштабные атаки

Готовясь к масштабным атакам на Китай, японским ученым оставалась последняя стадия испытаний – тестирование биологического оружия на открытых полигонах. Для этого они набирали заключенных и выводили их на полигоны. А чтобы пленные не убегали, их намертво привязывали к столбам. Затем над ними пролетал самолет, сбрасывая бомбу, или распыляя инфекцию над полем обреченных.

Они привязывали людей к столбам и бомбардировали их. А бомбы были с биологическим оружием. Так они смотрели что будет с людьми после взрыва и какие последствия для организма. Они исследовали не только повреждения от взрыва, но и эффективность вируса на еще живой организм.



Привязывали людей к столбам и бомбардировали / Фото Tumblr

Чтобы проверить влияние, всех испытуемых размещали на разных расстояниях от эпицентра поражения. Кто-то был голым, кому-то давали маску. Одних одевали в специальные защитные костюмы, а других сажали в военные шатры и бункеры, имитируя укрытие.

Агония после заражения длилась от 1 до 10 дней. Все зависело от того, насколько близко они были к эпицентру взрыва или степени инфекции. Не выживал после таких опытов никто. После того как их тела уже забирали из столбов, их либо хоронили в братских могилах, либо везли в лабораторные комплексы где сжигали в специальных печах. Для организаторов главной задачей было не заразиться самим. Ведь в случае такого инцидента – своих не было.

Опыты на гражданских

В 1940 и 1941 годах японцы впервые решили открыто опробовать свои разработки на гражданских китайцах. Под раздачу попали по меньшей мере 11 городов и сел. На самолетах низкого полета, авиация распиливала патогены. Сбрасывала пакеты с крысами, зараженными чумными блохами.



Подразделение 731 казнило людей / Фото из открытых источников

Заражала колодцы и целые водоемы тифом и паратифом. Люди не знали ни куда бежать, ни как лечить заразу. Те, кому удалось выжить, вспоминали биологические атаки с ужасом на глазах. Последствия тех событий остались с ними на протяжении десятков лет.

Справка. Жертвами японской программы по разработке химического и биологического оружия стали более полумиллиона человек. Более 3 тысяч погибли в лабораториях, сотни тысяч умерли в результате распыления болезней.



Это только те данные, что удалось собрать советским и американским военным после войны – приблизительные оценки. Но реальных цифр до сих пор никто не знает.

Больше о преступных опытах – смотрите в видео программы.