Локдауны и жесткие карантинные ограничения, которые должны способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в стране, беспощадно убивают экономику и оставляют десятки тысяч украинцев без работы. Впрочем, на период усиленного карантина можно найти различные подработки, которые помогут выровнять финансовую ситуацию.

Пообщались с экспертами и узнали, какие подработки ищут украинцы, что предлагают работодатели и сколько можно заработать.

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Какую подработку ищут украинцы

Согласно данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале 2020 года количество занятого населения составило 15,7 миллиона человек, а количество безработных – 1,8 миллиона человек.

Напомним, в первом квартале 2020 года количество безработных составило 1,5 миллиона человек, а количество работающих – 16,6 миллиона человек.

К тому же уровень безработицы вырос до 10,1%, тогда как в начале 2020 года он составлял лишь 8,6%.

Учитывая то, что во время жестких карантинных ограничений перестают работать ТРЦ, кинотеатры, театры, спортзалы, кафе и рестораны, большое количество людей остается без работы. Поэтому вопрос с поиском подработки в Украине сейчас очень актуален.

Сайт по поиску работы Jooble проанализировал поисковые запросы соискателей с начала марта, когда по всей стране повторно начали вводить жесткие карантинные ограничения, и обнаружил вакансии, которые сейчас имеют наибольший спрос. Так, соискатели активно просматривают предложения о работе промоутерами (особенно в фитнес-клубы), администраторами интернет-магазинов, переводчиками, операторами колл-центров.

Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooblе, добавляет, что сейчас люди часто ищут предложения с посуточной или понедельной оплатой – очередной локдаун влияет на многих, однако специалистам физического труда перенести его особенно трудно, ведь финансовая подушка у них меньше. Процент вакансий, в которых предлагается частичная занятость, так же высок, как и зимой – люди продолжают активно искать дополнительную подработку.

Среди наиболее частых поисковых запросов о частичной или временной работе, которые зафиксировали в Jooble, – работа охранником (300 – 500 гривен/сутки), мерчендайзером в продуктовые магазины (которые не закрываются даже во время локдауна, 200 – 500 гривен/день), и водителем такси (500 – 1 000 гривен/день),

– говорят в компании.



В Украине востребованы услуги медиков / Фото Pixabay

Что предлагают работодатели

Кадровый портал grc.ua проанализировал возможности временного заработка в Украине. Так, в марте 2021 было 9% вакансий (от общего числа всех актуальных вакансий на сайте) с указанием "временная работа", "подработка", "почасовая работа".

График подработки колеблется от неполного рабочего дня (33% вакансий в категории) до работы в выходные (4%) или разового выполнения задания (2%). Предложения по временной работе и по работе от 4 часов в день составляют по 24% вакансий каждая в этой категории.

Чаще всего предлагают подработку в крупных городах: Киев (17%), Днепр и область (5%), Донецкая область (4%), Харьков и область (3%), Одесса и область (2%) и ищут людей без опыта (55%) или с минимальным опытом работы (34%). Временные сотрудники больше всего нужны в IT и телеком-индустрию (21%), а также в отделы продаж (31%).

Если говорить о самых популярных профессиях, то на первом месте (20% вакансий в категории) – репетиторы. Спектр работы широкий: нужны репетиторы для детей и взрослых, которые работают индивидуально и с группой, преподаватели иностранных языков (на первом месте – английский язык), специалисты, которые подготовят к ВНО или просто подтянут школьную программу (лидируют запросы на точные науки и историю Украины),

– говорят в компании.

А вот на втором месте по количеству вакансий – менеджеры по работе с клиентами (13%). Немного отстают программисты (12%), также востребованы услуги медиков (5%): чаще всего нужно поставить капельницу, сделать укол или помочь в уходе за пожилыми родственниками. На операторов колл-центра и грузчиков приходит по 4% от предложенных вакансий.

Уровень временного заработка колеблется в зависимости от сферы деятельности, опыта соискателя и частоты заказов. В среднем, временная подработка может принести от 8 000 до 15 900 гривен в месяц.

Ряд вакансий предлагает и более высокую плату за временную работу – от 39 600 гривен в месяц. Но, таких предложений всего 5% от общего числа актуальных вакансий в категории и они требуют особых навыков, профильного образования, наличия специальных дипломов (это актуально для репетиторов, программистов, врачей),

– отметили специалисты рекрутингового портала.