В Киеве хотят открыть подпольное казино в Доме профсоюзов — расследование
В Доме профсоюзов, где во время Революции Достоинства погибли люди, планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров. Он имеет признаки подпольного казино.
Источник: "Следствие.Инфо"
Журналисты выяснили, что Федерация профсоюзов отдала в аренду подвал помещения еще в 2019 году. А договор рассчитан на 10 лет. Об этом говорится в видеоблоге "Тайны следствия".
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Расследователи попали в будущий покерный клуб. Там их встретил мужчина, представившийся заведующим заведением. Он рассказал, что там, планируют играть и на деньги – для этого будут особые VIP-комнаты.
Также на территории клуба будет ресторан и кальян-зоны. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.
Покерный клуб в Доме профсоюзов изнутри / Скриншот из видео
Что говорят арендаторы
Впрочем, в Федерации профсоюзов и Всеукраинской федерации спортивного покера – органиазации, которая контролирует этот вид спорта – уверяют, что там не будут играть на деньги. Сейчас ее возглавляет Сергей Ефименко.
Он уверяет, что там будут проводить спортивные турниры. Ефименко также связан с сетью Full House, которая и открывает покерный клуб, говорят журналисты.
Мнение экспертов
Эксперт Агия Загребельская рассказала журналистам, что разница между спортивным и азартным покером в том, что люди не играют на деньги.
В спортивном покере нет денежных ставок: человек платит за участие в турнире и потом либо выигрывает, либо проигрывает. Если в спортивном покере игрок побеждает, он может получить денежный приз. Зато в азартном покере игрок делает не одну денежную ставку.
В обычном покере как азартной игре человек рискует не только тем вкладом, который он сделал за участие в игре, но и может рисковать вообще всеми своими деньгами,
– заметила эксперт.
Легализованные азартные игры в Украине / Инфографика 24 канала
Смотрите полностью видеоблог "Тайны следствия":
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