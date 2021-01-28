В Доме профсоюзов, где во время Революции Достоинства погибли люди, планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров. Он имеет признаки подпольного казино.

Источник: "Следствие.Инфо"

Журналисты выяснили, что Федерация профсоюзов отдала в аренду подвал помещения еще в 2019 году. А договор рассчитан на 10 лет. Об этом говорится в видеоблоге "Тайны следствия".

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Расследователи попали в будущий покерный клуб. Там их встретил мужчина, представившийся заведующим заведением. Он рассказал, что там, планируют играть и на деньги – для этого будут особые VIP-комнаты.

Также на территории клуба будет ресторан и кальян-зоны. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.



Покерный клуб в Доме профсоюзов изнутри / Скриншот из видео

Что говорят арендаторы

Впрочем, в Федерации профсоюзов и Всеукраинской федерации спортивного покера – органиазации, которая контролирует этот вид спорта – уверяют, что там не будут играть на деньги. Сейчас ее возглавляет Сергей Ефименко.

Он уверяет, что там будут проводить спортивные турниры. Ефименко также связан с сетью Full House, которая и открывает покерный клуб, говорят журналисты.

Внимание! Покер признали видом спорта в Украине в 2018 году.

Мнение экспертов

Эксперт Агия Загребельская рассказала журналистам, что разница между спортивным и азартным покером в том, что люди не играют на деньги.

В спортивном покере нет денежных ставок: человек платит за участие в турнире и потом либо выигрывает, либо проигрывает. Если в спортивном покере игрок побеждает, он может получить денежный приз. Зато в азартном покере игрок делает не одну денежную ставку.

В обычном покере как азартной игре человек рискует не только тем вкладом, который он сделал за участие в игре, но и может рисковать вообще всеми своими деньгами,

– заметила эксперт.



Легализованные азартные игры в Украине / Инфографика 24 канала

Справка. В 2020 году Верховная Рада легализовала игорный бизнес. Однако казино и игровые автоматы можно размещать только в отелях. В то же время Дом профсоюзов гостиницей не является. Ранее там уже пытались открыть другие развлекательные заведения. После ряда скандалов, Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения там нецелесообразно.

Смотрите полностью видеоблог "Тайны следствия":