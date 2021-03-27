На территории завода "Изоляция" в Донецке было гигантское пртпространство. Там проводили художественные мероприятия и продвигали культуру, пока туда в 2014 году ни зашли сепаратисты и не устроили там подпольную тюрьму.

Перші згадки про "Ізоляцію" як про місце утримання бранців почали з'являтися в медіа з літа 2014 року. Більше про це місце – читайте далі.

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З того часу у підвалах артцентру сепаратисти утримують:

неугодних заручників;

військовополонених;

тих, кого вважають "проукраїнськими шпигунами СБУ";

своїх, що, з їхнього погляду, зрадили або критикували самопроголошену владу Донецька.

Катують струмом

Люди, які змогли вийти звідти живими, називають це місце катівнею та чистилищем. Аби вибити зізнання, полонених б'ють, катують електрострумом, імітують постріли та ґвалтують на очах в інших.

Колишні полонені розповідають, що аби в'язні швидше йшли на контакт, їх водять до так званого "кафетерію". Та у підвалі, в пригощали не кавою, а електричним струмом, що генерував армійський телефонний апарат.

Зі слів очевидців, людину спершу обмотували скотчем та харчовою плівкою до столу. Приєднували дроти до тіла, інколи навіть до статевих органів і пускали струм.

Морили голодом

Не мало в'язнів розповідали, що їм не дозволяли навіть ходити до туалету, тижнями морили спрагою та голодом, натомість змушували по-рабськи працювати. Жінок і чоловіків нерідко тримали у спільних камерах. Не надавали медичної допомоги та вилучали медикаменти, які надходили разом з листами родичів.

Усе це ми знали зі слів очевидців. Та на початку 2021 року в мережу злили серію фото, цілком імовірно, з нинішньої "Ізоляції". На телеграм-каналі "Донецький тракторист" 27 січня з'явились відповідні світлини.



Катівня у Донецьку / Фото з телеграму "Донецький тракторист"



Як виглядає підпільна тюрма / Фото з телеграму "Донецький тракторист"

Журналіст Станіслав Асєєв, який заявив, що також був "ізоляційним" полоненим, на своєму фейсбуці підтвердив, що кадри саме звідти.

На цих фото і загальна територія "Ізоляції", і камери ув'язнених та прогулянковий дворик, обнесений "колючкою", куди бранців виводили вранці на 5 – 7 хвилин. Тут і "журнал обліку відвідування затриманих".



Журнал обліку / Фото з телеграму "Донецький тракторист"

Увага! Звісно, автентичність цих фото іще необхідно встановити, але очевидці згадують на них знайомі місця.

Що роблять правоохоронці

За даними медіа, у різний час на "Ізоляції" одночасно утримували від 10 до 70 людей. А охороняли їх 5 – 7 тюремників, імена яких відомі українським спецслужбам.

Деякі кримінальні провадження Україна веде самостійно. Зокрема 1 березня правоохоронці оголосили заочну підозру трьом фігурантам – працівникам так званого "МГБ ДНР": "оперуповноваженому" та 2 конвоїрам в'язниці.

За даними слідства, 11 потерпілих постраждали від злочинних дій оцих підозрюваних. За місяць до цього, іще 2 людей отримали підозри по справі "Ізоляція".

Що ми маємо розуміти в цій жахливій історії

Насамперед те, що саме існування "Ізоляції" із жахливими умовами утримання в'язнів суперечить міжнародному гуманітарному праву, яке вимагає належного ставлення до військовополонених під час воєнних конфліктів.

По-друге, катування в умовах збройного конфлікту можуть прирівнюватись до воєнних злочинів. А це вже підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Цей суд наразі збирає всю інформацію про злочини на Донбасі. Тут варто розуміти, що успіхи міжнародного слідства чимало залежать і від української влади. Вона має тісно співпрацювати з МКС і зробити усе можливе, аби Гаазький трибунал взявся за притягнення до відповідальності усіх винних у катуванні та нелюдському поводженні в Ізоляції – надати доказову базу і всі необхідні документи.

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Україна також має негайно ратифікувати Римський статут, що дозволить нам вступити до клубу з понад 120 держав, які підтримують цей суд, обирають суддів, розпоряджаються бюджетом суду. Ратифікація також означатиме, що Україна зможе більш прямо, без зайвих формальностей звертатися до суду для розгляду подібних злочинів.