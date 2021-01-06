Денис Шмыгаль поручил проверить информацию о якобы тайной вакцинации украинских политиков в клинике пластической хирургии. Накануне в СМИ обнародовали информацию, что украинские парламентарии вроде вакцинировались от коронавируса незаконно ввезенным препаратом.

Соответствующую проверку проведут Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел. Об этом премьер-министр Шмыгаль написал в своем телеграм-канале. Актуально Это бред, – Радуцкий прокомментировал "тайную вакцинацию" украинских политиков Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения,

– отметил Шмыгаль. Что еще сказал глава правительства Он является сторонником вакцинации.

Первую партию вакцины получат врачи, которые спасают украинцев от COVID-19.

Сам Шмыгаль будет вакцинироваться во 2 или 3 очередь, когда вакцина уже поступит в клиники.

За препарат глава правительства заплатит собственные деньги.

Сейчас Украина ожидает 1,9 миллиона доз Sinovac Biotech.

Ни одна вакцина в нашей стране пока не сертифицирована. Шмыгаль подчеркнул, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения". Обратите внимание! Политик Михаил Бродский в своем блоге заявил, что украинские политики якобы вакцинировались незаконно ввезенной вакциной. Происходило это, по словам Бродского, очевидно при содействии Шмыгаля.