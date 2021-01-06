Шмыгаль поручил проверить "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине
Денис Шмыгаль поручил проверить информацию о якобы тайной вакцинации украинских политиков в клинике пластической хирургии. Накануне в СМИ обнародовали информацию, что украинские парламентарии вроде вакцинировались от коронавируса незаконно ввезенным препаратом.
Соответствующую проверку проведут Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел. Об этом премьер-министр Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.
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Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения,
– отметил Шмыгаль.
Что еще сказал глава правительства
- Он является сторонником вакцинации.
- Первую партию вакцины получат врачи, которые спасают украинцев от COVID-19.
- Сам Шмыгаль будет вакцинироваться во 2 или 3 очередь, когда вакцина уже поступит в клиники.
- За препарат глава правительства заплатит собственные деньги.
- Сейчас Украина ожидает 1,9 миллиона доз Sinovac Biotech.
- Ни одна вакцина в нашей стране пока не сертифицирована. Шмыгаль подчеркнул, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".
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