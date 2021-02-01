Подозреваемый в похищении и убийстве участника Евромайдана журналиста Василия Сергиенко предстанет перед судом. Офис генпрокурора направил в учреждение соответствующий обвинительный акт.

Источник: Офис генпрокурора

По данным следствия, обвиняемый в составе преступной группировки похитил, пытал и убил журналиста Василия Сергиенко – одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском, что на Черкасщине.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении него.

Что известно об убийстве евромайдановца

Активиста похитили со двора собственного дома 4 апреля 2014 года, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

Сейчас обвиняемый вместе с еще 5 людьми находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, еще 2 фигурантов дела – в розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Государственного бюро расследований.

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