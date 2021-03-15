Мужчину, которого подозревают в зверском убийстве школьницы в Херсонской области, взяли под стражу. Прокуратура и следствие будут настаивать на пожизненном сроке.

15 марта 62-летнему мужчине избрали меру пресечения. Как рассказали в полиции, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2005 году вышел из тюрьмы.

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По каким статьям будут судить мужчину

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений предусмотренных:

пунктом 2 части 2 статьи 115 – умышленное убийство малолетнего ребенка

части 4 статьи 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Мужчина будет находиться под стражей до 12 мая без возможности выхода под залог.

Департамент уголовного розыска также опубликовал фотографию подозреваемого в момент задержания. На кадре видны кровь и порезы: мужчина пытался перерезать себе вены, чтобы избежать наказания.



Мужчина пытался порезать себе вены

Девочку убили тогда, когда она исчезла

Заместитель начальника Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий на пресс-конференции заявил: Марию убили в тот же день, когда она исчезла. То есть это произошло 7 марта.

...судебно-медицинский эксперт с уверенностью сообщил, что по всем признакам, что он увидел на трупе, смерть наступила именно 7 марта вечером, когда пропала девочка,

– рассказал Вербицкий.

Однако дату смерти еще не подтвердили официально назначена экспертиза, и официально заключение еще не готово.

Что известно о подозреваемом

В убийстве Марии подозревают ее односельчанина – 63-летнего мужчину.

Он дружил с отцом девочки и жил неподалеку.

Генетические экспертизы установили обоснованную причастность злоумышленника к убийству ребенка.

Ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности.

Правоохранители пришли к злоумышленнику, когда тот хотел перерезать вены. Однако ему успели оказать медицинскую помощь.